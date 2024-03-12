Il mondo diventa ogni giorno "più smart" e, per stare al passo con le aspettative dei consumatori, le aziende utilizzano sempre più algoritmi di machine learning per semplificare le cose. Può vederli in uso nei dispositivi degli utenti finali (tramite il riconoscimento facciale per sbloccare gli smartphone) o per rilevare frodi con carta di credito (come attivare avvisi per acquisti insoliti).

Nell'ambito dell'intelligenza artificiale (AI) e del machine learning, ci sono due approcci di base: apprendimento supervisionato e apprendimento non supervisionato. La differenza principale è che uno utilizza dati etichettati per aiutare a prevedere i risultati, mentre l'altro no. Tuttavia, ci sono alcune sfumature tra i due approcci e aree chiave in cui uno supera l'altro. Questo post chiarisce le differenze in modo da poter scegliere l'approccio migliore per la sua situazione.