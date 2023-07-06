Il termine intelligenza artificiale o AI, il più ampio dei tre, viene utilizzato per classificare le macchine che imitano l'intelligenza umana e le funzioni cognitive umane come la risoluzione dei problemi e l'apprendimento. L'AI utilizza le previsioni e l'automazione per ottimizzare e risolvere attività complesse che gli umani hanno svolto storicamente, come il riconoscimento facciale e vocale, il processo decisionale e la traduzione.

Categorie di AI



Le tre categorie principali di AI sono:

Intelligenza artificiale ristretta (ANI)

Intelligenza Artificiale Generale (AGI)

Superintelligenza Artificiale (ASI)

L'ANI è considerata un'AI "debole", mentre gli altri due tipi sono classificati come AI "forte". Definiamo l'AI debole in base alla sua capacità di portare a termine un compito specifico, come vincere una partita a scacchi o identificare un individuo particolare in una serie di foto. L'elaborazione del linguaggio naturale e la computer vision, che consentono alle aziende di automatizzare le attività e supportare chatbot e assistenti virtuali come Siri e Alexa, sono esempi di ANI. La computer vision è un fattore nello sviluppo delle auto a guida autonoma.

Forme più forti di AI, come AGI e ASI, incorporano in modo più evidente i comportamenti umani, come la capacità di interpretare il tono e le emozioni. L'AI forte è definita dalla sua capacità rispetto agli esseri umani. L'AGI si comporterebbe alla pari di un altro umano, mentre l'ASI, nota anche come superintelligenza, supererebbe addirittura l'intelligenza e le capacità di un umano. Nessuna delle due forme di AI forte esiste ancora, ma la ricerca in questo campo è in corso.

Utilizzo dell'AI per le aziende



Un numero crescente di aziende, circa il 35% a livello globale, utilizza l'AI e un altro 42% sta esplorando questa tecnologia. Lo sviluppo dell'AI generativa, che utilizza potenti foundation model che addestrano su grandi quantità di dati senza etichetta, può essere adattato a nuovi casi d'uso e offrire flessibilità e scalabilità che probabilmente accelereranno in modo significativo l'adozione dell'AI. Nei primi test, IBM ha visto l'AI generativa portare il time to value fino al 70% più velocemente rispetto all'AI tradizionale.

Che si utilizzino applicazioni di AI basate su ML o foundation model, l'AI può offrire alla tua azienda un vantaggio competitivo. L'integrazione di modelli AI personalizzati nei workflow e nei sistemi e l'automazione di funzioni come il servizio clienti, la gestione della supply chain e la cybersecurity aiutano un'azienda a soddisfare le aspettative dei clienti, sia oggi che man mano che aumentano in futuro.

La chiave è identificare i set di dati giusti fin dall'inizio per garantire che tu utilizzi dati di qualità per ottenere il vantaggio competitivo più sostanziale. Dovrai anche creare un'architettura ibrida pronta per l'AI in grado di utilizzare con successo i dati ovunque si trovino, su mainframe, data center, nei cloud pubblici e privati e all'edge.

La tua AI deve essere affidabile, perché qualsiasi cosa di meno significa rischiare di danneggiare la reputazione dell'azienda e di incorrere in sanzioni normative. I modelli fuorvianti e quelli che contengono bias o che hanno allucinazioni possono comportare costi elevati per la privacy, i diritti dei dati e la fiducia dei clienti. La tua AI deve essere spiegabile, equa e trasparente.