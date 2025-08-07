Cosa sono i parametri degli LLM?

Il numero di livelli in una rete neurale è un iperparametro cruciale per impostare le dimensioni e la complessità del modello. Le reti neurali sono costituite da strati di neuroni o nodi. Maggiore è il numero di strati tra lo strato di input iniziale e lo strato di output finale, più complesso è il modello.

Ma la complessità non è sempre buona. Un modello che ha troppi livelli per un'attività che non ne ha bisogno può subire un overfitting e sprecare risorse computazionali. Nel frattempo, un modello con livelli insufficienti non riuscirà a catturare i modelli, le relazioni e le distribuzioni in set di dati complessi.