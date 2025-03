Che cos'è la messa a punto del modello?

La distorsione è il divario tra le previsioni di un modello e gli esiti reali del mondo reale. Sebbene la distorsione possa derivare da set di dati di addestramento che presentano difetti, la distorsione deriva anche da una messa a punto non ottimale del modello: il modello non è in grado di apprendere correttamente, anche quando i suoi dati di addestramento sono validi.

I modelli con elevata distorsione ignorano le sottigliezze dei dati di addestramento e possono non riuscire a generare previsioni accurate durante l'addestramento. Gli algoritmi più semplici, come ad esempio la regressione lineare, sono più inclini a distorsioni elevate in quanto non riescono a catturare relazioni più complesse nei loro dati di addestramento.

La scelta dell'algoritmo giusto per un'attività specifica è il primo passo per ottenere buone prestazioni, anche prima che inizi l'ottimizzazione del modello.