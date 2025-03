Immagina che un'azienda assuma un nuovo dipendente. Il suo curriculum è eccellente e svolge tutte le sue mansioni in modo rapido ed efficiente. Tecnicamente il suo lavoro è svolto correttamente, ma viene svolto bene? È di alta qualità, preciso e affidabile?

Come per ogni nuova assunzione, i manager dedicano del tempo a controllare il lavoro svolto, per assicurarsi che rispetti gli standard aziendali e che sia corretto. Via via che l'intelligenza artificiale (AI) riveste un ruolo più importante negli output e nelle decisioni aziendali, le aziende devono fare lo stesso per gli LLM.

I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sono foundation model che vengono addestrati su immense quantità di dati e utilizzati per attività correlate alla comprensione e alla generazione di testi. Ad esempio, questo tipo di sistema di AI è particolarmente utile in lavori quali la creazione di contenuti, la sintesi e l'analisi del sentiment.

Gli LLM hanno rivoluzionato il campo dell'elaborazione del linguaggio naturale (PNL) e hanno portato l'AI generativa agli occhi del pubblico in nuovi modi. Chat GPT-3 e GPT-4 di OpenAI, insieme a Llama di Meta, sono gli esempi più noti, tuttavia un'ampia gamma di LLM viene utilizzata in vari domini. Gli LLM potenziano strumenti di AI come chatbot, assistenti virtuali, strumenti di traduzione linguistica e sistemi di generazione di codice.

Poiché le applicazioni LLM vengono adottate sempre più ampiamente, soprattutto in settori ad alto rischio come la sanità e la finanza, testarne l'output diventa sempre più importante. È qui che entra in gioco la valutazione LLM.