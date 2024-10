Velocizzare le operazioni con AIOps

I vantaggi dell'utilizzo dell'AI per le operazioni IT (AIOps) sono molteplici. Integrando l'AI nelle operazioni IT, le aziende possono sfruttare la notevole potenza dei modelli NLP, big data e ML per automatizzare e semplificare i workflow operativi e monitorare la correlazione degli eventi e la determinazione della causalità.

AIOps è uno dei modi più rapidi per aumentare il ROI degli investimenti nella trasformazione digitale. L'automazione dei processi è spesso incentrata sugli sforzi per ottimizzare la spesa, ottenere una maggiore efficienza operativa e incorporare tecnologie nuove e innovative: tutto questo spesso si traducono in un'esperienza del cliente migliorata. Altri vantaggi dell'AI includono la creazione di un sistema IT più sostenibile e il miglioramento delle pipeline continuous integration/continuous (CI/CD) delivery.

Automatizzare la codifica e la modernizzazione delle app

Le aziende leader stanno ora utilizzando l'AI generativa per la modernizzazione delle applicazioni e le operazioni IT aziendali, inclusa l'automazione della codifica, dell'implementazione e della scalabilità. Per la codifica, gli sviluppatori possono inserire un comando di codifica come una semplice frase in inglese attraverso un'interfaccia in linguaggio naturale e ottenere codice generato automaticamente. L'utilizzo dell'AI generativa con capacità di generazione di codice può inoltre consentire agli sviluppatori hybrid cloud con qualsiasi livello di esperienza di migrare e modernizzare il codice delle applicazioni legacy su larga scala verso le nuove piattaforme di destinazione con coerenza del codice, meno errori e una maggiore velocità.

Migliora le prestazioni delle applicazioni

Garantire che le app funzionino in modo coerente e costante, senza provisioning e spese eccessivi, è un caso d'uso critico delle operazioni AI (AIOps). L'automazione è fondamentale per ottimizzare i costi del cloud, e i team IT, indipendentemente dalle loro competenze, non sempre hanno la capacità di stabilire continuamente le esatte configurazioni di elaborazione, storage e database necessarie per offrire le prestazioni migliori al minor costo. Il software AI è in grado di identificare quando e come vengono utilizzate le risorse e di soddisfare la domanda effettiva in tempo reale.

Rafforzare la resilienza end-to-end del sistema

Per contribuire a garantire la disponibilità ininterrotta del servizio, le principali organizzazioni utilizzano funzionalità di analisi della causa principale in tempo reale basate sull'intelligenza artificiale e sull'automazione intelligente. AIOps può consentire ai team ITOps di identificare rapidamente le cause alla base degli incidenti e agire immediatamente per ridurre sia il tempo medio tra i guasti (MTBF) che il tempo medio di riparazione (MTTR).

Le soluzioni della piattaforma AIOps consolidano inoltre i dati provenienti da più fonti e correlano gli eventi in incidenti, garantendo una chiara visibilità dell'intero ambiente IT attraverso visualizzazioni dinamiche dell'infrastruttura, funzionalità di AI integrate e azioni correttive suggerite.

Utilizzando la gestione predittiva dell'IT, i team IT possono utilizzare l'AI per automatizzare le operazioni IT e di rete per risolvere gli incidenti in modo rapido ed efficiente e prevenire in modo proattivo i problemi prima che si verifichino, migliorare l'esperienza utente e ridurre i costi e le attività amministrative. Per aiutare a eliminare la proliferazione degli strumenti, una piattaforma AIOps di livello aziendale può fornire una visione olistica delle operazioni IT su un pannello di controllo centrale che consente il monitoraggio e la gestione.

Ottimizzare la cybersecurity

Esistono molti modi in cui l'AI può utilizzare il l'apprendimento automatico (ML) per migliorare la cybersecurity, tra cui: riconoscimento facciale per l'autenticazione, rilevamento delle frodi, programmi antivirus per rilevare e bloccare il malware, apprendimento per rinforzo per addestrare modelli che identificano e rispondono agli attacchi informatici e rilevare intrusioni e algoritmi di classificazione che etichettano gli eventi come anomalie o attacchi di phishing.

Attrezzare la robotica

L'AI non consiste semplicemente nel chiedere un haiku scritto da un gatto. I robot maneggiano e spostano oggetti fisici. In ambienti industriali, l'AI ristretta può eseguire attività di routine e ripetitive che coinvolgono la movimentazione dei materiali, l'assemblaggio e le ispezioni di qualità. L'AI può assistere i chirurghi monitorando i parametri vitali e rilevando potenziali problemi durante gli interventi. Le macchine agricole possono effettuare la potatura, lo spostamento, il diradamento, la semina e l'irrorazione in autonomia. I dispositivi domestici intelligenti come iRobot Roomba possono navigare all'interno di una casa utilizzando la visione artificiale e utilizzare i dati archiviati in memoria per comprenderne i progressi. E se l'AI può guidare un Roomba, può anche dirigere le auto a guida autonoma sull'autostrada e i robot che spostano la merce in un centro di distribuzione o in pattuglia per i protocolli di sicurezza e protezione.

La manutenzione predittiva

L'AI può trovare impiego nella manutenzione predittiva, analizzando i dati direttamente dai macchinari per identificare i problemi e segnalare la manutenzione richiesta. L'AI è stata utilizzata anche per migliorare l'efficienza meccanica e ridurre le emissioni di carbonio nei motori. I programmi di manutenzione possono utilizzare l'analisi predittiva basata su AI per creare maggiore efficienza.

Cosa ci aspetta

L'AI può aiutare con il forecasting. Ad esempio, una funzione della supply chain può utilizzare algoritmi per prevedere le esigenze future e i tempi di spedizione dei prodotti in modo da garantire un arrivo tempestivo. Questo può contribuire a creare nuove efficienze, ridurre le scorte in eccesso e compensare le sviste di riordino.