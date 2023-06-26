I sei casi d'uso strategici per AIOps

I vantaggi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le operazioni IT sono molteplici. Integrando l'intelligenza artificiale (AI) nelle operazioni IT, potrai utilizzare la potenza dei modelli di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), big data e machine learning (ML) per automatizzare e semplificare i flussi di lavoro operativi e monitorare la correlazione degli eventi e la determinazione della causalità.
Per i professionisti IT di oggi, AIOps è anche uno dei modi più veloci per realizzare un ROI tangibile dagli investimenti nella trasformazione digitale. L'automazione è spesso incentrata sugli sforzi per ottimizzare la spesa, ottenere una maggiore efficienza operativa e incorporare tecnologie nuove e innovative: tutto questo spesso si traducono in un'esperienza del cliente migliorata.
Ma da dove cominciare? In questo post sul blog, guarderemo oltre le nozioni di base come l'analisi delle cause principali e il rilevamento delle anomalie ed esamineremo sei casi d'uso strategici per AIOps. Inoltre, abbiamo dei prossimi passi pratici da suggerirti per guidare il tuo percorso AIOps.
Oggigiorno, le opzioni per quanto riguarda la collocazione dei sistemi e delle applicazioni IT sono apparentemente infinite: nel cloud, on-premise e persino all'edge. Il vantaggio di questa strategia di hybrid cloud è che puoi disporre di tutte le risorse necessarie per garantire le prestazioni delle applicazioni. Ma essere "sempre attivi" è costoso e troppe organizzazioni esagerano con le risorse per mitigare i rischi per le prestazioni (e spendono troppo nel processo).
Per risolvere questo spreco, prendere in considerazione l'implementazione di FinOps (Finanza + DevOps). Questa pratica di gestione finanziaria del cloud è un approccio che permette ai team interfunzionali, come Ingegneria, Finanza e Prodotto, di lavorare insieme e assumersi la responsabilità dell'utilizzo del cloud. AIOps aiuta a renderlo operativo utilizzando decisioni di spesa per il cloud basate sui dati per bilanciare in modo sicuro costi e prestazioni. Utilizzando software (e non persone), potrai intraprendere azioni appropriate e fornire alle applicazioni le risorse di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. Inoltre, creerai un'automazione affidabile per i tuoi team IT, poiché ogni azione è supportata da dati. Il risultato: costi ridotti, meno stress da avvisi, meno sprechi e un ROI documentato per i tuoi sforzi di automazione.
Prossimi passi:
Secondo uno studio dell’IBM Institute for Business Value, i CEO hanno classificato la sostenibilità come la sfida principale, ancor prima delle normative, dei rischi informatici e dell’infrastruttura di Tecnologia. Esistono molti modi per affrontare questa sfida, ma i CEO di maggior successo stanno utilizzando i loro investimenti in sostenibilità per ottimizzare le operazioni e abbracciare la trasformazione digitale, uno scenario vantaggioso per tutti che combina prestazioni di sostenibilità con migliori risultati finanziari.
Per affrontare le sue sfide di sostenibilità, inizia ottimizzando il tuo data center: i data center in tutto il mondo rappresentano l’1-1,5% del consumo globale di elettricità. È possibile avere un impatto immediato prendendo decisioni basate sui dati sull’allocazione delle risorse delle applicazioni. Quando le applicazioni consumano solo quanto necessario per funzionare, puoi aumentare l’uso, ridurre i costi energetici e le emissioni di carbonio e ottenere operazioni costantemente efficienti.
Prossimi passi:
La pipeline di integrazione/distribuzione continua, comunemente nota come pipeline CI/CD , è un flusso di lavoro DevOps agile incentrato su un processo di distribuzione del software frequente e affidabile. Consente ai team DevOps di scrivere codice, integrarlo, eseguire test, fornire versioni e distribuire modifiche al software in modo collaborativo e in tempo reale. Una caratteristica chiave della pipeline CI/CD è l'uso dell'automazione per garantire la qualità del codice.
Quando cerchi nuovi modi per migliorare i tuoi sistemi IT, utilizzare l'observability per creare una pipeline CI/CD ad alte prestazioni è un caso d'uso eccellente per AIOps. L'osservabilità, basata sull'AI e sull'automazione, sostituisce i vecchi strumenti di monitoraggio delle prestazioni che richiedono più lavoro manuale. La visibilità full stack ti consente di comprendere meglio il tuo ambiente e accelerare l'innovazione. Avrai anche a disposizione il rilevamento, il monitoraggio e la convalida automatici delle prestazioni e dell'integrità delle applicazioni in produzione, tra cui infrastruttura cloud, macchine virtuali, microservizi basati su container, infrastrutture multi-tenant condivise e sistemi di storage, tutti basati su metriche come utilizzo, disponibilità e tempi di risposta.
Prossimi passi:
Per molte organizzazioni, le applicazioni rappresentano l’interezza del loro business. Garantire che tali app funzionino in modo coerente e costante, senza overprovisioning e spese eccessive, è un caso d’uso critico di AIOps.
Come FinOps e IT più sostenibile, questo caso d’uso abbraccia l’idea che l’automazione sia fondamentale per ottimizzare i costi del cloud. Questo perché i team IT, indipendentemente dalla loro competenza, non hanno la capacità di determinare continuamente le configurazioni di elaborazione, storage e database esatte necessarie per fornire prestazioni al minor costo. Il software è in grado di identificare quando e come vengono utilizzate le risorse e di soddisfare la domanda effettiva in tempo reale. Come molti casi d’uso AIOps, può iniziare con piccoli passi e intraprendere azioni reversibili e senza interruzioni che riducono immediatamente i costi, migliorano le prestazioni e creano fiducia.
Prossimi passi:
Le organizzazioni cercano costantemente di aumentare la resilienza del sistema IT end-to-end per mitigare i rischi associati a guasti del sistema, interruzioni e tempi di inattività. Applicando questo caso d'uso AIOps, puoi rafforzare la resilienza IT end-to-end e garantire la disponibilità ininterrotta del servizio.
Sfruttando le funzionalità di analisi della causa principale in tempo reale basate sull'AI e l'automazione intelligente, AIOps consente ai team ITOps di identificare rapidamente le cause alla base degli incidenti e agire immediatamente per ridurre sia il tempo medio di rilevamento (MTTD) che il tempo medio di risoluzione (MTTR) degli incidenti. Le soluzioni della piattaforma AIOps consolidano i dati provenienti da più fonti e correlano gli eventi in incidenti, garantendo una chiara visibilità dell'intero ambiente IT attraverso visualizzazioni dinamiche dell'infrastruttura, funzionalità di AI integrate e azioni correttive suggerite.
Utilizzando la gestione IT predittiva, i team IT possono utilizzare AI e machine learning per automatizzare le operazioni IT e di rete per risolvere gli incidenti in modo rapido ed efficiente e prevenire in modo proattivo i problemi prima che si verifichino, migliorare l'esperienza utente, ridurre i costi e promuovere il successo aziendale.
Prossimi passi:
Ci siamo passati tutti: proprio quando hai imparato a utilizzare uno strumento aziendale, ne sbuca un altro. Il 53% delle organizzazioni conferma che i propri team IT devono dedicare sempre più tempo alla gestione di tecnologie e infrastrutture. Questa proliferazione di strumenti IT, strumenti e applicazioni in tutto l'ambiente IT crea complessità, inefficienza e aumenta gli sforzi di gestione.
Per un processo di gestione degli incidenti più agile e semplificato e una migliore esperienza dei dipendenti, il caso d'uso degli strumenti AIOps è convincente. Una piattaforma AIOps offre una visione olistica delle operazioni IT e ti consente di consolidare vari strumenti IT in una soluzione centralizzata, un pannello centralizzato per il monitoraggio e la gestione. Sfruttando AI e automazione, una piattaforma AIOps aggrega, correla e analizza grandi quantità di dati provenienti da diverse fonti. Può anche attivare notifiche, avvisi e azioni correttive ed eliminare l'approccio emergenziale delle riunioni interdisciplinari.
Prossimi passi:
Se stai cercando modi per integrare le tue operazioni con l'automazione, sei in buona compagnia. Il 97% dei tuoi colleghi professionisti IT ritiene che l'AI, quando applicata alle operazioni IT, fornirà il tipo di insight attuabili di cui hanno bisogno per aiutare ad automatizzare e migliorare le operazioni IT complessive.
E benché implementare tutti e sei i casi d'uso potrebbe sembrare un sogno, è importante notare che applicarne anche uno può aiutarti a realizzare la trasformazione digitale. Sarai in grado di trovare e risolvere i problemi in modo più rapido ed efficiente, aumentare la produttività dei dipendenti e offrire un'esperienza del cliente migliore.
Esplora le soluzioni IBM® AIOps e scopri come AI e IT forniscono gli insight basati sui dati di cui i leader IT hanno bisogno per promuovere prestazioni aziendali eccezionali.
