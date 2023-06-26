I sei casi d'uso strategici per AIOps

Oggigiorno, le opzioni per quanto riguarda la collocazione dei sistemi e delle applicazioni IT sono apparentemente infinite: nel cloud, on-premise e persino all'edge. Il vantaggio di questa strategia di hybrid cloud è che puoi disporre di tutte le risorse necessarie per garantire le prestazioni delle applicazioni. Ma essere "sempre attivi" è costoso e troppe organizzazioni esagerano con le risorse per mitigare i rischi per le prestazioni (e spendono troppo nel processo).

Per risolvere questo spreco, prendere in considerazione l'implementazione di FinOps (Finanza + DevOps). Questa pratica di gestione finanziaria del cloud è un approccio che permette ai team interfunzionali, come Ingegneria, Finanza e Prodotto, di lavorare insieme e assumersi la responsabilità dell'utilizzo del cloud. AIOps aiuta a renderlo operativo utilizzando decisioni di spesa per il cloud basate sui dati per bilanciare in modo sicuro costi e prestazioni. Utilizzando software (e non persone), potrai intraprendere azioni appropriate e fornire alle applicazioni le risorse di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. Inoltre, creerai un'automazione affidabile per i tuoi team IT, poiché ogni azione è supportata da dati. Il risultato: costi ridotti, meno stress da avvisi, meno sprechi e un ROI documentato per i tuoi sforzi di automazione.

Prossimi passi: