La gestione degli incidenti è il modo in cui le organizzazioni identificano, monitorano e risolvono gli incidenti che potrebbero interrompere i normali processi aziendali. Spesso è un processo reattivo in cui si verifica un incidente e l'organizzazione fornisce una risposta all'incidente il più rapidamente possibile.

Un aumento delle organizzazioni che perseguono la trasformazione digitale e altre operazioni basate sulla tecnologia rende la gestione degli incidenti ancora più importante, data la dipendenza dalla tecnologia per fornire soluzioni ai clienti.

I servizi IT delle organizzazioni sono sempre più costituiti da un sistema complesso di applicazioni, software, hardware e altre tecnologie, che possono essere tutte interdipendenti. I singoli processi possono interrompersi, interrompendo il servizio che forniscono ai clienti, costando denaro all'azienda e creando problemi di reputazione. Le organizzazioni hanno adottato procedure avanzate di sviluppo operativo (DevOps) per ridurre al minimo gli incidenti, ma hanno bisogno di un processo di risoluzione quando si verificano.

Ogni giorno, le organizzazioni incontrano e devono gestire incidenti minori e gravi, che possono tutti interrompere le normali funzioni aziendali. Le organizzazioni devono prestare attenzione a diversi tipi di incidenti, tra cui interruzioni non pianificate come interruzioni del sistema, problemi di configurazione della rete, bug, incidenti di sicurezza, perdita di dati e altro ancora.

Man mano che gli stack di tecnologia sono aumentati in complessità, diventa ancora più importante gestire strategicamente il processo di gestione degli incidenti. Per garantire che tutti i membri dell'organizzazione sappiano cosa fare in caso di incidente.

I sistemi di gestione degli incidenti si sono evoluti da strumenti semplici in cui i dipendenti registravano gli incidenti osservati (spesso anche ore dopo che si erano verificati). A una pratica solida e sempre attiva con software di automazione e gestione self-service degli incidenti, che consenta a chiunque nell'organizzazione di segnalare un incidente al service desk.

È importante risolvere immediatamente gli incidenti e impedire che si ripetano. Ciò consente alle organizzazioni di rispettare il loro accordo sul livello di servizio (SLA), che può garantire un certo periodo di tempo di attività o accesso ai servizi. Il mancato rispetto di uno SLA potrebbe esporre la tua organizzazione a rischi legali o reputazionali.

Il responsabile degli incidenti è il principale stakeholder del processo di gestione degli incidenti. Un responsabile degli incidenti è responsabile della gestione della risposta a un incidente e della comunicazione dei progressi ai principali stakeholder. È un ruolo complesso nei servizi IT che richiede al dipendente di operare in condizioni di stress mentre comunica con gli stakeholder con ruoli e priorità diversi nel business.