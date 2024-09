Il tempo medio di riparazione (MTTR) si calcola prendendo il tempo totale di riparazione derivante da un particolare guasto e dividendolo per il numero totale di riparazioni eseguite durante un periodo specifico. La formula dell'MTTR è:

MTTR = Tempo totale dedicato alle riparazioni/numero di riparazioni

Per ottenere una misurazione accurata dell'MTTR, è importante tenere traccia del tempo necessario per rilevare il guasto, del tempo impiegato per diagnosticare il problema e del tempo necessario per risolverlo. Questo può aiutare le organizzazioni a identificare le aree in cui è necessario migliorare i processi e a ridurre i tempi di riparazione delle apparecchiature o dei sistemi, aumentandone di conseguenza la disponibilità e l'affidabilità.

Supponiamo che la linea di produzione di un'azienda abbia subito guasti meccanici che hanno comportato interventi di riparazione per un totale di tre ore per la risoluzione del problema. Nello stesso mese, sono state effettuate in totale due riparazioni alle apparecchiature a causa di vari problemi.

Per calcolare l'MTTR per la linea di produzione durante quel mese, useremo la formula:

Poiché MTTR significa “tempo totale impiegato per le riparazioni” diviso per il “numero di riparazioni”.

MTTR = 3 ore/2 riparazioni

MTTR = 1,5 ore

Quindi, l'MTTR per il mese considerato per la linea di produzione è di 3 ore. Monitorando l'MTTR durante le normali operazioni, l'azienda può identificare le tendenze, migliorare i processi di riparazione e ridurre i tempi di inattività, incrementando di conseguenza i profitti.