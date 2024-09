I vantaggi del CMMS includono:

Visibilità sugli asset: Le informazioni centralizzate nel database CMMS permettono ai manager e ai team di manutenzione di richiamare quasi istantaneamente quando un asset è stato acquistato, quando è stata effettuata la manutenzione, la frequenza delle rotture, le parti utilizzate, le valutazioni di efficienza e altro ancora.

Visibilità dei workflow: I dashboard e le visualizzazioni possono essere adattati a tecnici e ad arti ruoli per valutare lo stato e i progressi virtualmente in tempo reale. I team di manutenzione possono scoprire rapidamente dove si trova un asset, cosa richiede, chi deve lavorarci e quando.

Automazione: Automatizzare le attività manuali, come l'ordine dei pezzi di ricambio, la fornitura dell'inventario MRO, la pianificazione dei turni, la compilazione delle informazioni per gli audit e gli altri compiti amministrativi permette di risparmiare tempo, ridurre gli errori, migliorare la produttività e di far concentrare i team sulle attività di manutenzione, e non su quelle amministrative.

Processi semplificati: Gli ordini di lavoro possono essere visualizzati e monitorati da tutte le parti coinvolte. I dettagli possono essere condivisi sui dispositivi mobili per coordinare il lavoro sul campo con i centri operativi. La distribuzione e l'utilizzo di materiali e risorse possono essere resi prioritari e ottimizzati.

Gestire la forza lavoro sul campo: Gestire la forza lavoro interna ed esterna può essere complesso e costoso. Le funzionalità di CMMS e EAM permette di unificare e di distribuire in modo conveniente i team interni e le partnership esterne. Le recenti soluzioni EAM offrono miglioramenti in termini di connettività, mobilità, realtà aumentata e blockchain per trasformare le operazioni sul campo.

Manutenzione preventiva: I dati CMMS permettono alle operazioni di manutenzione di passare da un approccio reattivo a uno proattivo, in modo da poter sviluppare una strategia di manutenzione degli asset avanzata. I dati derivati dalle attività quotidiane e da sensori, contatori e altri strumenti IoT possono fornire approfondimenti su processi e asset, informare su misure preventive e attivare avvisi prima che gli asset si guastino o riducano le proprie prestazioni.

Coerenza e trasferimento delle conoscenze: La documentazione, i manuali di riparazione e i contenuti multimediali che raffigurano le procedure di manutenzione possono essere archiviate nel CMMS e associate agli asset corrispondenti. Acquisire e conservare questa conoscenza crea procedure e lavorazioni coerenti. Inoltre, conserva queste conoscenze per trasferirle ai nuovi tecnici, invece che farle andare via quando il personale se ne va.

Gestione della conformità: Gli audit di conformità possono essere destabilizzanti per le operazioni di manutenzione e per le attività ad alta intensità di asset nel loro complesso. I dati CMMS semplificano enormemente gli audit generando risposte e report su misura per le richieste specifiche degli audit stessi.

Ambiente, salute e sicurezza: In linea con la gestione della conformità, CMMS e EAM offrono una reportistica centralizzata per le questioni relative ad ambiente, salute e sicurezza. Gli obiettivi sono ridurre i rischi e mantenere un ambiente operativo sicuro. CMMS e EAM possono fornire indagini di analisi su incidenti o difetti ricorrenti, tracciabilità di incidenti e azioni correttive, e gestione delle modifiche ai processi.