Oggi, la manutenzione è diventata sia un'arte che una scienza. Investiamo molta energia nel progettare approcci e tecniche unici per realizzare qualcosa che dovrebbe essere piuttosto semplice. L'obiettivo principale è mantenere le macchine in condizioni quasi nuove, fino a quando non si rompono irreparabilmente o diventano obsolete. Non sembra troppo difficile, vero? Poiché il landscape degli approcci e delle soluzioni è diventato complesso, molte persone sono rimaste confuse da un'apparente divergenza del pilastro della gestione degli asset in molte cose molto diverse. Sentiamo spesso usare termini come CMMS, EAM e APM, ma per i guasti gravi c’è un'espressione tutta particolare!

La buona notizia è che le fondamenta della gestione degli asset sono più solide che mai. I lavori nelle aree della manutenzione, dell'affidabilità e della gestione finanziaria sono stati tutti finalizzati ad aiutare l'azienda a capire come collaborare per massimizzare il valore degli asset. Diamo un'occhiata all'evoluzione e a dove utilizzare ciascuno di essi per ottenere un successo ottimale.