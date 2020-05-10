Una delle decisioni più importanti che un settore ad alta intensità di asset deve prendere è come gestire e prendersi cura dei propri asset (ad esempio, attrezzature, edifici e macchinari). Si tratta di una decisione che riguarda tutti nell'organizzazione, dagli operatori, agli ingegneri e ai vertici aziendali. Ci sono molte teorie – alcune risalenti addirittura al carro romano – su come ottenere il massimo dalle macchine di un'organizzazione. La soluzione, tuttavia, sarà diversa a seconda delle esigenze dell'azienda e di come ciascuna utilizza i propri asset. In questo articolo esploreremo l'intero spettro della gestione degli asset e come fare la scelta giusta per la tua organizzazione.
Oggi, la manutenzione è diventata sia un'arte che una scienza. Investiamo molta energia nel progettare approcci e tecniche unici per realizzare qualcosa che dovrebbe essere piuttosto semplice. L'obiettivo principale è mantenere le macchine in condizioni quasi nuove, fino a quando non si rompono irreparabilmente o diventano obsolete. Non sembra troppo difficile, vero? Poiché il landscape degli approcci e delle soluzioni è diventato complesso, molte persone sono rimaste confuse da un'apparente divergenza del pilastro della gestione degli asset in molte cose molto diverse. Sentiamo spesso usare termini come CMMS, EAM e APM, ma per i guasti gravi c’è un'espressione tutta particolare!
La buona notizia è che le fondamenta della gestione degli asset sono più solide che mai. I lavori nelle aree della manutenzione, dell'affidabilità e della gestione finanziaria sono stati tutti finalizzati ad aiutare l'azienda a capire come collaborare per massimizzare il valore degli asset. Diamo un'occhiata all'evoluzione e a dove utilizzare ciascuno di essi per ottenere un successo ottimale.
Possiamo iniziare in piccolo nella gestione degli asset con il CMMS (Computerized Maintenance Management System). Il CMMS è in circolazione da alcuni decenni. È nato dall'esigenza di gestire i noiosi compiti associati alla programmazione, alla gestione e al reporting delle attività di manutenzione. Le soluzioni CMMS sono un ottimo punto di partenza per le organizzazioni. Il loro valore principale è l'automazione per i team di manutenzione o servizio sul campo. Contribuiscono a gestire i workflow, le risorse e il routing, forniscono linee guida sulle operazioni e le riparazioni e creano un record per la creazione di report e audit.
Gli utenti CMMS spesso possiedono anche piattaforme EAM o Enterprise Asset Management, per supportare le esigenze più ampie di gestione degli asset dell'organizzazione. I sistemi EAM forniscono la visibilità e il supporto adeguati in tutta l'azienda e le operazioni. È il cuore pulsante dei settori ad alta intensità di asset, come l'energia, la manifattura, i trasporti, e così via. Le soluzioni EAM utilizzano dati provenienti da tutto il ciclo di vita degli asset: dalla progettazione e costruzione, fino alle operazioni, alla manutenzione e alla sostituzione di impianti, attrezzature e strutture. Vanno oltre la manutenzione e aiutano le organizzazioni a gestire le esigenze accessorie relative agli asset, come sicurezza, considerazioni ambientali, inventario, formazione dei lavoratori e molte altre esigenze delle organizzazioni che utilizzano asset per generare valore aziendale.
Infine, le organizzazioni ad alta intensità di asset hanno in genere grandi budget di capitale associati alle loro attrezzature. Queste organizzazioni continuano a lavorare per collegare meglio i loro asset al valore organizzativo al fine di aumentare il loro rendimento sugli asset. Puntano a implementare analytics più potenti associati all'Internet of Things (IoT) e all'intelligenza artificiale (AI) attraverso soluzioni come Asset Performance Management (APM) e Asset Investment Planning (AIP). Queste soluzioni collegano l'area di produzione al bilancio utilizzando dati in tempo reale sullo stato di salute e sull'output degli asset. Lo fanno modellando continuamente il valore e i rischi derivati dalle operazioni correnti, dagli inventari e dagli output di produzione. Potendo gestire, prevedere e ottimizzare meglio i propri asset, le operazioni possono avere un ruolo più importante nei risultati finanziari dell'azienda. L'integrazione con dati esterni, provenienti dai produttori, dal meteo e persino dalla riparazione delle attrezzature è spesso più semplice grazie all'apertura delle piattaforme associate ad APM e AIP.
Orientarsi nello spettro della gestione degli asset può essere una sfida. La scelta della soluzione di gestione degli asset giusta per la tua azienda dipenderà da fattori come dimensioni, settore, tipi di asset, obiettivi aziendali e investimenti.
Esplora il mondo della gestione degli asset e scopri di più su CMMS, Enterprise Asset Management (EAM) e Asset Performance Management (APM) per determinare quale funziona meglio per la tua organizzazione. Poi scopri come ottenere il massimo valore dai tuoi asset aziendali con Maximo Application Suite.
Utilizza i processi predittivi basati sull'AI per aumentare l'output dell'impianto, ridurre l'inventario dei ricambi e ottimizzare i servizi di gestione degli asset.
Scopri come potenziare i team delle operazioni con una gestione intelligente degli asset e delle prestazioni.
Grazie all'AI e ai dati IoT, le risorse connesse e intelligenti sono in grado di ottimizzare le prestazioni, adattarsi a circostanze mutevoli e contribuire a garantire la continuità.
Ottieni il massimo dai tuoi asset aziendali con IBM Maximo Application Suite, un set integrato di software intelligente. Gestisci e monitora gli asset in modo più efficace utilizzando analytics avanzate, AI e automazione, inclusa la manutenzione predittiva, per migliorare l'affidabilità degli asset.