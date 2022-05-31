C’è una vera esplosione di dati riguardanti i processi di gestione degli asset. Questi dati hanno un valore inestimabile, ma possono essere utilizzati solo se possono essere analizzati correttamente. Attualmente, più di due terzi dei dati restano inutilizzati a causa della complessità di integrare più piattaforme, dispositivi e asset, e dei processi lenti e laboriosi necessari per renderli fruibili. Il risultato? Prestazioni operative inferiori e problemi di affidabilità, resi più evidenti dai tempi di inattività e dai difetti.
È qui che entra in scena la gestione intelligente degli asset.
Le soluzioni di gestione intelligente degli asset (IAM) utilizzano dati e AI per ottimizzare le prestazioni degli asset critici e automatizzare le operazioni aziendali.
Ecco sei motivi per cui la tua azienda necessità già oggi di una gestione intelligente degli asset:
La gestione intelligente degli asset si concentra sull'automatizzazione dei processi operativi. Ciò semplifica la manutenzione e la gestione degli asset, riducendo i colli di bottiglia e il lavoro manuale e migliorando i tempi di attività, la produttività e i costi.
Nel mondo della gestione degli edifici e degli spazi, le aziende utilizzano soluzioni integrate di gestione del luogo di lavoro che utilizzano dati, IoT e AI. Queste soluzioni aiutano le organizzazioni a progettare un luogo di lavoro sicuro e flessibile, ad aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e a migliorare l'efficienza operativa.
La gestione intelligente degli asset aiuta ad aumentare i ricavi grazie a una maggiore disponibilità e affidabilità degli asset.
Le aziende minerarie, ad esempio, utilizzano veicoli autonomi per determinate attività. L'attrezzatura può essere monitorata a distanza — a volte dall'altra parte del mondo — per verificare la corretta pressione o temperatura dell'olio e mantenere l'asset in pieno funzionamento. I robot che lavorano nelle miniere sotterranee possono operare senza tempi di inattività, riducendo i rischi per la sicurezza derivanti da condizioni pericolose quali incendi, inondazioni, crolli o contaminanti atmosferici tossici.
La gestione intelligente degli asset rende più semplice l'implementazione delle best practice, ad esempio le operazioni più sostenibili.
Le soluzioni IAM possono incorporare AI, dati meteorologici, analisi del rischio climatico e funzionalità di contabilizzazione delle emissioni di carbonio, permettendo alle organizzazioni di spendere meno per le risorse necessarie per rendere accurati questi dati complessi e spendere di più per analizzarle per ottenere insight fruibili.
La gestione intelligente degli asset significa costruire un sistema operativo aziendale che governi le operazioni, le finanze e la produzione a tutti i livelli di un'organizzazione, dai vertici aziendali alla prima linea, e lungo la supply chain.
Le mutevoli condizioni economiche e normative sfidano le aziende petrolifere e del gas a trovare costantemente modi migliori per monitorare, gestire e mantenere gli asset, garantendo al contempo la sicurezza dei dipendenti.
Kuwait Oil Company necessitava di una soluzione di gestione degli asset che potesse integrare questa ampia gamma di processi sotto un unico ombrello. L'azienda ha migliorato i suoi obiettivi di produzione grazie a una maggiore efficienza, implementando una soluzione IBM Maximo for Oil and Gas, non solo nelle operazioni di estrazione e perforazione del petrolio, ma anche nelle operazioni in generale, incluse quelle marittime e l'ospedale per i dipendenti.
La gestione intelligente degli asset integra i dati degli asset in applicazioni no-code e low-code per l'ispezione visiva, il monitoraggio remoto degli asset e la manutenzione predittiva, eliminando i silos dei contenuti per garantire visibilità in tutta l'organizzazione, il tutto senza la necessità di data scientist.
Lo scorso anno IBM ha aiutato Toyota a passare da una manutenzione reattiva e basata sui cicli a una manutenzione proattiva e orientata all'affidabilità. Ora la casa automobilistica può rilevare le anomalie e misurare lo stato di salute delle attrezzature in ogni momento, prevedendo e riparando i guasti prima che si verifichino.
Scopri come IBM ha aiutato Toyota a creare una fabbrica più intelligente
La gestione intelligente degli asset equivale a un'architettura dei dati semplice e sicura, con una piattaforma di gestione degli asset aperta e ampliabile, in grado di agire su qualsiasi dato e cloud, ovunque.
