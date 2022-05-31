La gestione intelligente degli asset si concentra sull'automatizzazione dei processi operativi. Ciò semplifica la manutenzione e la gestione degli asset, riducendo i colli di bottiglia e il lavoro manuale e migliorando i tempi di attività, la produttività e i costi.

Nel mondo della gestione degli edifici e degli spazi, le aziende utilizzano soluzioni integrate di gestione del luogo di lavoro che utilizzano dati, IoT e AI. Queste soluzioni aiutano le organizzazioni a progettare un luogo di lavoro sicuro e flessibile, ad aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e a migliorare l'efficienza operativa.