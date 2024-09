Cos'è ITOM?

ITSM (IT service management) è l'approccio alla gestione e alla fornitura di servizi IT agli utenti finali. Crea un sistema standardizzato per la fornitura di servizi IT, dalla progettazione al supporto. Un programma ITSM efficace prevede la raccolta e l'analisi di insight IT per contribuire a informare le decisioni di business.

Sia ITOM che ITSM sono definiti nel framework ITIL, che delinea il ruolo e le attività della gestione dei servizi IT. I termini sono spesso usati in modo intercambiabile ma ci sono delle differenze. Laddove ITSM adotta una prospettiva ad ampio raggio del ciclo di vita dei servizi IT e si concentra sullo sviluppo strategico delle risorse di rete, infrastruttura e calcolo di un'organizzazione, ITOM (IT operations management) si concentra sulle attività giornaliere di gestione dell'IT.

ITOps (IT operations) e ITOM vengono frequentemente confusi ed è facile capire il perché. Entrambi sono strettamente coinvolti nel mantenere operativi i servizi IT e l'acronimo ITOM contiene anche "IT operations". Mentre ITOps si riferisce ai ruoli e alle attività correlati alla gestione dei servizi IT, ITOM si riferisce ai processi e agli strumenti di gestione utilizzati per la manutenzione dei componenti tecnologici e i requisiti di calcolo di un'azienda.