Cos'è la gestione della rete?

La gestione della rete aiuta a monitorare, proteggere, gestire, mantenere ed eseguire il provisioning dei canali di trasferimento dei dati di un'organizzazione. Ad esempio, il personale IT di un'organizzazione può far sì che le applicazioni mission-critical possano accedere in modo prioritario alla potenza di elaborazione e alla memoria della rete rispetto alle applicazioni meno essenziali o non essenziali.

Un'organizzazione può esternalizzare alcuni o tutti gli aspetti della gestione della rete a un provider di servizi gestiti (MSP) per liberare il personale IT interno o quando le funzionalità e le competenze di rete interne sono limitate. Un MSP può gestire servizi di accesso alla rete e servizi di trasporto di base, come le linee LAN (Local Area Network) e WAN (Wide Area Network), nonché gestire connessioni più complesse come quelle che si trovano in una rete SD-WAN (Software-defined WAN).