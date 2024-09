Promuovi la coerenza in tutto il tuo centro dati con una strategia di supporto integrata che offra supporto e servizi premium per ridurre al minimo i tempi di inattività e rendere disponibile il tuo personale IT affinché possa concentrarsi su iniziative più strategiche.Sfrutta IBM Support Insights per semplificare la gestione degli asset, trarre vantaggio dalla manutenzione preventiva e supportare l’analytics di cui il tuo team ha bisogno per risolvere i problemi IT prima che diventino emergenze.Sfrutta i servizi infrastrutturali per garantire il corretto funzionamento del tuo centro dati.