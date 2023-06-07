Man mano che le organizzazioni e i loro data center adottano implementazioni di cloud ibrido, hanno sempre più fornitori e workload nei loro ambienti IT. La proliferazione di questi fornitori porta a numerosi problemi e sfide che sovraccaricano il personale IT, ostacolano le innovazioni e lo sviluppo del core business dei clienti e complicano il supporto e le operazioni di questi ambienti.

Se a questo si aggiungono le priorità del CIO di migliorare la disponibilità dell'ambiente IT, la sicurezza e la privacy, le prestazioni e il TCO, si ottiene una sfida insormontabile per molti clienti. In effetti, secondo i clienti intervistati da IDC, il 62% ha riferito che i modelli multifornitore hanno causato più problemi di tempo di inattività rispetto a una singola fonte. Tuttavia, il capitale potrebbe non essere disponibile per sostenere il rinnovo del patrimonio OEM, i miglioramenti dell'ambito del servizio o il refresh dei prodotti a fine del ciclo di vita.