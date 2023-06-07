Tag
Man mano che le organizzazioni e i loro data center adottano implementazioni di cloud ibrido, hanno sempre più fornitori e workload nei loro ambienti IT. La proliferazione di questi fornitori porta a numerosi problemi e sfide che sovraccaricano il personale IT, ostacolano le innovazioni e lo sviluppo del core business dei clienti e complicano il supporto e le operazioni di questi ambienti.

Se a questo si aggiungono le priorità del CIO di migliorare la disponibilità dell'ambiente IT, la sicurezza e la privacy, le prestazioni e il TCO, si ottiene una sfida insormontabile per molti clienti. In effetti, secondo i clienti intervistati da IDC, il 62% ha riferito che i modelli multifornitore hanno causato più problemi di tempo di inattività rispetto a una singola fonte. Tuttavia, il capitale potrebbe non essere disponibile per sostenere il rinnovo del patrimonio OEM, i miglioramenti dell'ambito del servizio o il refresh dei prodotti a fine del ciclo di vita.

Che cos’è una strategia di supporto per i data center?

I clienti che seguono una strategia di supporto integrato si rivolgono a un consulente di fiducia per supportare la maggior parte dei prodotti nel data center, se non tutti. Nei prossimi anni, le soluzioni per data center IT diventeranno sempre più sofisticate, complicando ulteriormente le sfide sopra descritte. Ciò richiederà ai clienti di elevare il loro modello di supporto dell’infrastruttura da sistemi incentrati sull’hardware a soluzioni complete di abilitazione dei carichi di lavoro, integrando hardware e software in un modello di supporto della soluzione.

I clienti che seguono questa strategia scelgono il livello di servizio e le attività che desiderano che il loro fornitore di supporto gestisca durante il ciclo di vita dei loro prodotti infrastrutturali. Ciò include la scelta tra supporto standard o proattivo. I fornitori di supporto possono anche gestire servizi come l’orchestrazione multipiattaforma, la gestione dei fornitori e delle risorse IT e la gestione della disponibilità (solo per citarne alcuni).

I vantaggi di consolidare il supporto in tutto il data center

Scegliere IBM per il supporto in tutto il data center offre benefici cruciali. Il report Forrester Total Economic Impact of IBM Hybrid IT Support, commissionato da IBM, dimostra questi vantaggi basandosi su sondaggi con 277 nostri clienti e 5 interviste approfondite. Esaminiamo i benefici e cosa li determina:

  • Riduzione del 25% nelle spese di manutenzione e supporto: il consolidamento sotto un unico fornitore comporta notevoli risparmi sui costi per le organizzazioni. Spesso, i clienti dirottano budget e risorse verso altre iniziative, tra cui la trasformazione digitale e la migrazione al cloud.
  • Riduzione del 20% del tempo dedicato ai compiti di supporto hardware: il personale IT dedica una quantità significativa di tempo alle attività di supporto quotidiane, come la gestione dell'inventario, la risoluzione dei problemi, la gestione degli incidenti e l'installazione e l'aggiornamento dell'attrezzatura. Grazie al supporto IT ibrido di IBM, un unico punto di contatto fornirà supporto remoto e in loco, logistica dei ricambi e fatturazione. Il contatto risolverà i problemi e fornirà assistenza nella risoluzione degli stessi. IBM® Support Insights, un servizio basato su cloud che identifica problemi di sistema attuali e potenziali, fornisce punteggi di rischio e raccomandazioni per azioni volte a ridurre i tempi di inattività non pianificati ed evitare lacune nel servizio. Fornisce raccomandazioni a livello di prodotto per sistemi IT, dispositivi e software integrando e analizzando l'esposizione dell'inventario, il ciclo di vita e i dati contrattuali di diversi fornitori IT.
  • Riduzione del 21% del tempo medio per risolvere le interruzioni hardware: con un unico punto di contatto per la gestione degli incidenti e IBM® Support Insights per fornire una visione dei potenziali incidenti prima che si verifichino, i clienti con il supporto IT ibrido di IBM stanno riducendo i tempi di inattività. L'aumento della precisione dell'inventario è anche un fattore determinante, insieme agli aggiornamenti proattivi e alle patch del codice raccomandati e all'eliminazione delle lacune di supporto. È importante notare che, oltre a ridurre effettivamente il tempo necessario per risolvere gli incidenti, le organizzazioni evitano, in media, sette incidenti/interruzioni hardware all'anno sfruttando IBM per la loro strategia di supporto consolidato dei data center.
  • 22% riduzione del tempo dedicato alla gestione dei rapporti con i fornitori: avere un unico punto di contatto per gestire le relazioni con i fornitori libera tempo aggiuntivo per il personale IT.

Scopri di più

Se hai difficoltà nell'integrazione del supporto per i data center, potrebbe essere il momento di iniziare a considerare a una strategia di supporto migliore per poter trarre il massimo vantaggio dalle funzionalità e dai risultati unici di IBM per l'azienda. Consulta il report Forrester TEI completo e utilizza lo strumento IBM® Hybrid IT Support Estimator per stimare i potenziali risparmi sui costi triennali derivanti dal consolidamento del supporto nel tuo data center.

 

