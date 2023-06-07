Man mano che le organizzazioni e i loro data center adottano implementazioni di cloud ibrido, hanno sempre più fornitori e workload nei loro ambienti IT. La proliferazione di questi fornitori porta a numerosi problemi e sfide che sovraccaricano il personale IT, ostacolano le innovazioni e lo sviluppo del core business dei clienti e complicano il supporto e le operazioni di questi ambienti.
Se a questo si aggiungono le priorità del CIO di migliorare la disponibilità dell'ambiente IT, la sicurezza e la privacy, le prestazioni e il TCO, si ottiene una sfida insormontabile per molti clienti. In effetti, secondo i clienti intervistati da IDC, il 62% ha riferito che i modelli multifornitore hanno causato più problemi di tempo di inattività rispetto a una singola fonte. Tuttavia, il capitale potrebbe non essere disponibile per sostenere il rinnovo del patrimonio OEM, i miglioramenti dell'ambito del servizio o il refresh dei prodotti a fine del ciclo di vita.
I clienti che seguono una strategia di supporto integrato si rivolgono a un consulente di fiducia per supportare la maggior parte dei prodotti nel data center, se non tutti. Nei prossimi anni, le soluzioni per data center IT diventeranno sempre più sofisticate, complicando ulteriormente le sfide sopra descritte. Ciò richiederà ai clienti di elevare il loro modello di supporto dell’infrastruttura da sistemi incentrati sull’hardware a soluzioni complete di abilitazione dei carichi di lavoro, integrando hardware e software in un modello di supporto della soluzione.
I clienti che seguono questa strategia scelgono il livello di servizio e le attività che desiderano che il loro fornitore di supporto gestisca durante il ciclo di vita dei loro prodotti infrastrutturali. Ciò include la scelta tra supporto standard o proattivo. I fornitori di supporto possono anche gestire servizi come l’orchestrazione multipiattaforma, la gestione dei fornitori e delle risorse IT e la gestione della disponibilità (solo per citarne alcuni).
Scegliere IBM per il supporto in tutto il data center offre benefici cruciali. Il report Forrester Total Economic Impact of IBM Hybrid IT Support, commissionato da IBM, dimostra questi vantaggi basandosi su sondaggi con 277 nostri clienti e 5 interviste approfondite. Esaminiamo i benefici e cosa li determina:
Se hai difficoltà nell'integrazione del supporto per i data center, potrebbe essere il momento di iniziare a considerare a una strategia di supporto migliore per poter trarre il massimo vantaggio dalle funzionalità e dai risultati unici di IBM per l'azienda. Consulta il report Forrester TEI completo e utilizza lo strumento IBM® Hybrid IT Support Estimator per stimare i potenziali risparmi sui costi triennali derivanti dal consolidamento del supporto nel tuo data center.
Scopri come un approccio di data lakehouse aperto può fornire dati affidabili e un'esecuzione più rapida dell'analytics e dei progetti di AI.
IBM è stata nominata leader per il diciannovesimo anno consecutivo nel Gartner Magic Quadrant 2024 nella categoria Data Integration Tools
Esplora la guida per i leader dei dati che desiderano creare un'organizzazione basata sui dati e ottenere un vantaggio aziendale.
Scopri perché data intelligence e integrazione dei dati basate su AI sono critiche per guidare la preparazione dei dati strutturati e non strutturati e accelerare i risultati dell'AI.
Semplifica l'accesso ai dati e automatizza la governance dei dati. Scopri la potenza dell'integrazione di una strategia di data lakehouse nella tua architettura di dati, con ottimizzazione dei costi dei workload e scalabilità dell'AI e dell'analytics, con tutti i tuoi dati, ovunque.
Scopri come IBM Research regolarmente integrata in nuove funzionalità per IBM Cloud Pak for Data.
Progetta una strategia dati che elimini i silo, riduca la complessità e migliori la qualità dei dati per esperienze eccezionali di clienti e dipendenti.
Watsonx.data ti consente di scalare l'analytics e l'AI con tutti i tuoi dati, ovunque risiedano, attraverso uno storage dei dati aperto, ibrido e governato.
Sblocca il valore dei dati enterprise con IBM Consulting, creando un'organizzazione basata su insight in grado di generare vantaggi aziendali.
Progetta una strategia dati che elimini i silo, riduca la complessità e migliori la qualità dei dati per esperienze eccezionali di clienti e dipendenti.