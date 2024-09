Supporto multivendor e servizi

Cosa facciamo IBM Support Services per Multivendor offre una migliore esperienza di manutenzione fornendo un unico punto di contatto per diversi prodotti hardware e software OEM, in modo da soddisfare al meglio le esigenze di supporto per server, storage, rete, sicurezza e manutenzione software.Inoltre, aiuta a mantenere gli aggiornamenti e a fornire una tempestiva risoluzione dei problemi attraverso un unico punto di attendibilità.IBM offre una copertura globale per un rapido accesso a personale di supporto tecnico esperto, con una serie completa di servizi di assistenza hardware e software che aiutano a identificare le dipendenze nel portafoglio IT del cliente. IBM Support Services per server multivendor, storage, reti e sicurezza