IBM® Storage Insights offre un livello senza precedenti di visibilità del tuo ambiente di storage per aiutarti a gestire infrastrutture di archiviazione complesse e a prendere decisioni che consentono di ridurre i costi. Combina la comprovata leadership di IBM nella gestione dei dati con gli strumenti di analitica proprietari di IBM® Research. In quanto servizio basato sul cloud, consente di effettuare una distribuzione rapida e di risparmiare tempo nell'amministrazione dello spazio di archiviazione, ottimizzandolo al tempo stesso. Inoltre, aiuta ad automatizzare alcuni aspetti del processo di supporto per consentire una più rapida risoluzione dei problemi. Le due edizioni disponibili consentono di selezionare le funzionalità che meglio soddisfano le proprie esigenze.



