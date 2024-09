La serie "Ripensa e automatizza" di IBM invita i leader a reimmaginare i processi di business e IT comuni affrontandoli da una prospettiva completamente nuova e adottando l'automazione. Il tipico processo DevOps è una serie ciclica di otto passaggi: pianificazione, codifica, build e test, seguiti da rilascio, distribuzione, operazioni e monitoraggio. Quando uno degli otto passaggi rallenta, frena l'intera pipeline.

"Al di là del mondo 'nativo digitale', migliorare la velocità può essere ancora più critico per le grandi imprese storiche", scrive Hans A.T. Dekkers di IBM in "The speed of smarter architecture", saggio pubblicato da IBM Institute for Business Value. “Quando vediamo la durata della vita media delle aziende incluse nell'indice S&P 500 scendere da 60 anni (negli anni '60) a meno di 20 anni (oggi), con una tendenza accelerata verso un turnover ancora più elevato, è la diretta conseguenza del fatto di avere, o non avere, velocità."