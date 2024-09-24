La consegna continua e la distribuzione continua si occupano di automatizzare ulteriormente la pipeline rispetto alla CI e sono spesso usate in modo intercambiabile.

La differenza tra consegna e implementazione continui risiede nel livello di automazione utilizzato nelle versioni del software o dell'app. Nella distribuzione continua, il codice si sposta automaticamente in ambienti simili a quelli di produzione per ulteriori test e controlli della qualità, come la valutazione dei rischi e l'identificazione delle vulnerabilità del codice sorgente. Dopo il superamento dei test, è necessario l'intervento umano per spostare il codice in produzione.

Nella distribuzione continua, l'automazione ha un ruolo ancora maggiore. Dopo che il codice supera i test, la distribuzione in produzione avviene automaticamente e l'approvazione umana non è necessaria.

Il modo in cui un'organizzazione applica la pipeline CI/CD e decide se utilizzare la consegna continua o la distribuzione continua dipende dalle sue esigenze aziendali. La distribuzione continua è ideale per i team DevOps con un ciclo di sviluppo veloce, come quelli che sviluppano siti di e-commerce e piattaforme software come servizio (SaaS).

La distribuzione continua supporta il processo di rilascio del software permettendo ai team di rilasciare software nuovo o aggiornato spesso e il più rapidamente possibile. In genere, poiché le modifiche vengono distribuite automaticamente al pubblico, questo tipo di pipeline di distribuzione continua è utilizzato solo dai team DevOps che hanno un processo comprovato.

Per i team che non devono necessariamente rilasciare aggiornamenti in modo molto frequente nel loro workflow, come per chi sviluppa applicazioni sanitarie, normalmente la consegna continua è l'opzione preferita. È più lento, ma offre un ulteriore livello di supervisione per garantire la funzionalità agli utenti finali.

Per un'analisi più approfondita delle differenze tra consegna continua e distribuzione continua guarda questo video.