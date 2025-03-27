Oggi, l'AI è il test definitivo per la prontezza. Si tratta di una nuova tecnologia che consentirà cambiamenti e sconvolgimenti inimmaginabili, perché consentirà nuovi modi di lavorare finora inimmaginabili. E accadrà in fretta.



Nel 2023, il 37% dei rispondenti ha dichiarato di aver utilizzato l'AI generativa almeno una volta a settimana. Nel 2024, il numero è balzato al 72%.2



Tra qualche anno, immaginare il business prima dell'AI sarà come immaginare il business prima di internet. E cercare di competere senza AI sarà come un brutto sogno in cui il wifi è sempre offline.