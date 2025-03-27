Non esiste un unico percorso verso il successo nel mondo odierno di rivoluzione, innovazione e AI. Ma abbiamo tratto alcune lezioni dai pionieri.¹
Il quadro generale: le aziende devono adattarsi alle tecnologie e alle circostanze in evoluzione, soprattutto nell'era dell'AI, quindi la trasformazione digitale è ancora la priorità strategica principale. Ma solo circa un quarto delle aziende pensa che le proprie funzionalità tecnologiche siano sufficienti a soddisfare tali esigenze strategiche.
Rivenditore statunitense
Stiamo dando priorità alla migrazione di queste applicazioni legacy in uno stack tecnologico più moderno. E quando lo facciamo, allora questo, per definizione, ci apre alle Integrazione, all'AI, a tutte le cose moderne. ”
Oggi, l'AI è il test definitivo per la prontezza. Si tratta di una nuova tecnologia che consentirà cambiamenti e sconvolgimenti inimmaginabili, perché consentirà nuovi modi di lavorare finora inimmaginabili. E accadrà in fretta.
Nel 2023, il 37% dei rispondenti ha dichiarato di aver utilizzato l'AI generativa almeno una volta a settimana. Nel 2024, il numero è balzato al 72%.2
Tra qualche anno, immaginare il business prima dell'AI sarà come immaginare il business prima di internet. E cercare di competere senza AI sarà come un brutto sogno in cui il wifi è sempre offline.
La disponibilità all'AI è tanto una mentalità quanto un insieme di funzionalità. Si tratta di:
- Trattare l'IT come un fattore di crescita e innovazione.
- Allineare la strategia IT e LOB
- Creare una forza lavoro con le competenze necessarie per adottare e utilizzare l'AI.
Queste si sommano a un livello di preparazione all'AI e altre innovazioni, qualunque siano le nuove funzionalità e le sfide che si presentano.
Le aziende che fanno bene una parte di questo tendono a fare bene tutto: c'è una forte correlazione tra l'implementazione dell'AI e la tecnologia e la strategia pronte per l'AI... a patto che si disponga delle competenze necessarie.
Nelle nostre ricerche, alcune aziende erano pronte per l'AI, altre no. Quelle pronte per l'AI hanno dieci volte più probabilità di sentirsi pienamente pronte a distribuire l'AI in tutta l'azienda entro il 2026.
In sintesi: le aziende senza una strategia solida e funzionalità tecnologiche completamente preparate probabilmente avranno difficoltà nell'adozione dell'AI. Rischiano di essere superate dai concorrenti pronti per l'AI, a meno che non adottino misure deliberate per migliorare la loro posizione.
