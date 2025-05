Cos'è la distribuzione continua?

Sebbene "implementazione continua" e "distribuzione continua" possano sembrare la stessa cosa, sono due approcci diversi al rilascio frequente.

La distribuzione continua è una pratica di sviluppo software in cui gli sviluppatori creano software per metterlo in produzione in qualsiasi momento. A tale scopo, un modello di consegna costante prevede ambienti di test simili alla produzione.

Le nuove build eseguite in una soluzione di distribuzione continua vengono distribuite automaticamente in un ambiente di test automatico di garanzia della qualità che verifica la presenza di un numero qualsiasi di errori e incoerenze. Dopo che il codice ha superato tutti i test, la distribuzione continua richiede l'intervento umano per approvare le implementazioni in produzione. L'implementazione stessa viene quindi eseguita mediante automazione.

L'implementazione continua porta l'automazione un ulteriore passo avanti ed elimina la necessità di un intervento manuale. I test automatici e gli sviluppatori sono considerati sufficientemente affidabili da non richiedere l'approvazione per il rilascio di produzione. Se i test vengono superati, il nuovo codice viene considerato approvato e la distribuzione in produzione avviene automaticamente.

La distribuzione continua è il risultato naturale della fornitura continua eseguita correttamente. A conti fatti, l'approvazione manuale offre poco o nessun valore e si limita a rallentare le cose. Considerato questo, viene eliminata e la distribuzione continua diventa distribuzione continua.

Guarda questo video in cui Eric Minick di IBM Cloud spiega la differenza tra implementazione continua e distribuzione continua.