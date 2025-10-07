Lo storage cloud ti consente di salvare dati e file in una posizione esterna accessibile tramite internet pubblico o una connessione di rete privata. I dati che trasferisci all'esterno per l'archiviazione diventano responsabilità di un provider di cloud di terze parti. Il provider ospita, protegge, gestisce e si occupa della manutenzione dei server e dell'infrastruttura associata e garantisce l'accesso ai dati in qualsiasi momento.



Lo storage in cloud offre un'alternativa scalabile ed economica allo storage di file su dischi fissi on-premise o su reti di storage. I dischi rigidi dei computer possono memorizzare solo una determinata quantità di dati. Quando gli utenti esauriscono lo spazio di archiviazione, devono trasferire i file a un dispositivo di archiviazione esterno. Tradizionalmente, le organizzazioni costruivano e mantenevano storage area network (SAN) per archiviare dati e file. Tuttavia, le SAN sono costose da mantenere perché, con l'aumentare dei dati archiviati, le aziende hanno bisogno di investire nell'aggiunta di servizi e infrastrutture in grado di soddisfare l'aumento della domanda.

I servizi di storage cloud forniscono elasticità, il che significa che potrai scalare la capacità se il volume di dati aumenta o ridurla, se necessario. Archiviando i dati su un cloud, la tua organizzazione risparmierà pagando per le tecnologie di archiviazione e capacità come servizio, piuttosto che investire somme ingenti per la costruzione e il mantenimento di reti di storage interne. Pagherai solo per la capacità che utilizzi. Anche se, per gli account con volumi di dati elevati, i costi potrebbero aumentare nel tempo, non sarà necessario effettuare l'overprovisioning delle reti di storage in previsione di un aumento del volume di dati.