Lo storage cloud ti consente di salvare dati e file in una posizione esterna accessibile tramite internet pubblico o una connessione di rete privata. I dati che trasferisci all'esterno per l'archiviazione diventano responsabilità di un provider di cloud di terze parti. Il provider ospita, protegge, gestisce e si occupa della manutenzione dei server e dell'infrastruttura associata e garantisce l'accesso ai dati in qualsiasi momento.
Lo storage in cloud offre un'alternativa scalabile ed economica allo storage di file su dischi fissi on-premise o su reti di storage. I dischi rigidi dei computer possono memorizzare solo una determinata quantità di dati. Quando gli utenti esauriscono lo spazio di archiviazione, devono trasferire i file a un dispositivo di archiviazione esterno. Tradizionalmente, le organizzazioni costruivano e mantenevano storage area network (SAN) per archiviare dati e file. Tuttavia, le SAN sono costose da mantenere perché, con l'aumentare dei dati archiviati, le aziende hanno bisogno di investire nell'aggiunta di servizi e infrastrutture in grado di soddisfare l'aumento della domanda.
I servizi di storage cloud forniscono elasticità, il che significa che potrai scalare la capacità se il volume di dati aumenta o ridurla, se necessario. Archiviando i dati su un cloud, la tua organizzazione risparmierà pagando per le tecnologie di archiviazione e capacità come servizio, piuttosto che investire somme ingenti per la costruzione e il mantenimento di reti di storage interne. Pagherai solo per la capacità che utilizzi. Anche se, per gli account con volumi di dati elevati, i costi potrebbero aumentare nel tempo, non sarà necessario effettuare l'overprovisioning delle reti di storage in previsione di un aumento del volume di dati.
Come avviene per le reti di storage on-premise, anche lo storage cloud utilizza i server per salvare i dati. Tuttavia, i dati vengono inviati ai server in una posizione esterna. La maggior parte dei server che utilizzi sono macchine virtuali in hosting su un server fisico. Quando le tue esigenze di archiviazione aumentano, il provider crea nuovi server virtuali per rispondere alla domanda.
In genere, ci si connette allo storage cloud tramite internet oppure attraverso una connessione privata dedicata, utilizzando un portale web, un sito web o un'app mobile. Il server al quale ti colleghi inoltra i tuoi dati a un pool di server che si trovano in uno o più data center, a seconda delle dimensioni delle operazioni del provider di cloud.
Come parte del servizio, i provider solitamente archiviano gli stessi dati su più macchine per creare ridondanza. In questo modo, se un server viene disattivato per manutenzione o subisce un'interruzione, è comunque possibile accedere ai dati.
Lo storage cloud è disponibile nei cloud privati, pubblici e ibridi.
Storage cloud pubblico: in questo modello, puoi collegarti tramite internet a uno storage cloud mantenuto da un provider e utilizzato da altre aziende. I provider generalmente mettono a disposizione i servizi da qualsiasi dispositivo, compresi smart phone e desktop, permettendoti di scalare secondo necessità.
Storage cloud privato: le configurazioni di storage cloud privato solitamente replicano il modello cloud, ma risiedono all'interno della tua rete, sfruttando un server fisico per creare le istanze dei server virtuali e aumentare la capacità. Puoi scegliere di prendere il controllo completo di un cloud privato on-premise o coinvolgere un provider di archiviazione sul cloud per creare un cloud privato dedicato al quale accedere con una connessione privata. Le organizzazioni che preferiscono lo storage cloud privato sono ad esempio banche o società di vendita al dettaglio, per via della natura privata dei dati che elaborano e archiviano.
Storage cloud ibrido: questo modello combina elementi del cloud pubblico e di quello privato, dando alle organizzazioni la possibilità di scegliere quali dati archiviare e in quale cloud. Ad esempio, i dati altamente regolamentati, soggetti a severi requisiti di archiviazione e replica, sono in genere più adatti a un ambiente cloud privato, mentre i dati meno sensibili (come l'indirizzo e-mail, che non contiene segreti aziendali) possono essere archiviati nel cloud pubblico. Alcune organizzazioni scelgono il cloud ibrido per supportare le proprie reti di storage interne con le capacità del cloud pubblico.
Come qualsiasi altra tecnologia basata sul cloud, lo storage cloud offre alcuni vantaggi distintivi, ma solleva anche diversi dubbi da parte delle aziende, specialmente per quanto riguarda la sicurezza e il controllo di amministrazione.
Pro
Contro
Esistono tre tipi principali di storage cloud: storage dei file, storage a blocchi e storage di oggetti. Ognuno ha diversi vantaggi.
Storage di file
Lo storage di file salva i dati nella struttura gerarchica di file e cartelle che tutti conosciamo. I dati mantengono il loro formato, sia che si trovino all'interno del sistema di memoria o nel client da cui sono originati, e la gerarchia rende più facile e intuitivo trovare e recuperare i file quando è necessario. Lo storage di file è comunemente utilizzato per le piattaforme di sviluppo, le directory principali e i repository di video, audio e altri file.
Storage a blocchi
Lo storage a blocchi , solitamente utilizzato nelle SAN, è comune anche negli ambienti di storage cloud. In questo modello di storage, i dati sono organizzati in grandi volumi chiamati "blocchi". Ciascun blocco rappresenta un disco rigido separato. I provider di storage cloud utilizzano i blocchi per suddividere grandi quantità di dati tra più nodi di storage. Le risorse di storage a blocchi offrono prestazioni migliori su una rete grazie alla bassa latenza IO (il tempo necessario per effettuare una connessione tra il sistema e il client) e sono particolarmente adatte a grandi database e applicazioni.
Utilizzato nel cloud, lo storage a blocchi può essere scalato facilmente per supportare la crescita dei database e delle applicazioni della tua organizzazione. Lo storage a blocchi è utile se il tuo sito web acquisisce grandi quantità di dati dei visitatori da archiviare.
Storage a oggetti
Lo storage di oggetti si distingue dallo storage a blocchi o dallo storage di file perché gestisce i dati come oggetti. Ogni oggetto include i dati presenti in un file, i metadati ad esso associati e un identificativo. Gli oggetti archiviano i dati nel formato in cui arrivano e permettono di personalizzare i metadati per rendere i dati più facili da analizzare e più accessibili. Invece di essere organizzare in file o gerarchie di cartelle, gli oggetti vengono conservati in repository che forniscono una scalabilità virtualmente illimitata. Non essendoci una gerarchia di archiviazione ed essendo i metadati personalizzabili, lo storage di oggetti consente di ottimizzare le risorse di memoria in modo conveniente.
Sono disponibili diversi servizi di cloud per ogni tipo di azienda, dalle ditte individuali alle grandi imprese.
Se gestisci una piccola impresa, lo storage cloud fa per te, specialmente se non disponi delle risorse o delle competenze necessarie per gestire lo storage da solo. Lo storage cloud aiuta anche con la pianificazione del bilancio, poiché rende i costi di archiviazione prevedibili, dando la possibilità di scalare man mano che il business cresce.
Se lavori in una grande impresa (come un'azienda di produzione, di servizi finanziari o una catena di vendita al dettaglio con svariate sedi), potresti avere bisogno di trasferire regolarmente centinaia di gigabyte di dati per l'archiviazione. In questi casi, è consigliabile lavorare con un provider di archiviazione sul cloud in grado di gestire i tuoi volumi. In certi casi, è possibile negoziare prezzi personalizzati per ottenere la migliore offerta possibile.
Protezione
La sicurezza dello storage cloud è una preoccupazione seria, specialmente se la tua organizzazione gestisce dati sensibili come dati di carte di credito o cartelle cliniche. È necessario assicurarsi che i dati siano protetti dalle minacce informatiche con i metodi più aggiornati disponibili. Avrai bisogno di soluzioni di sicurezza stratificate che includano la protezione degli endpoint, il filtraggio di e-mail e contenuti e l'analisi delle minacce, nonché best practice che prevedano aggiornamenti e patch regolari. E ti serviranno anche un accesso ben definito e politiche di autenticazione.
La maggior parte dei fornitori di storage cloud offrono misure di sicurezza di base che includono controllo degli accessi, autenticazione degli utenti e cifratura dei dati. Garantire l'applicazione di queste misure è particolarmente importante quando i dati in questione includono file aziendali riservati, registri del personale e proprietà intellettuali. I dati soggetti alla conformità normativa hanno bisogno di un ulteriore livello di protezione, per cui è importante controllare che il provider scelto sia conforme a tutte le normative applicabili.
Ogni volta che i dati si spostano, sono vulnerabili ai rischi di sicurezza, e tu condividi la responsabilità della loro protezione quando vengono inviati a uno storage cloud. Le aziende possono minimizzare i rischi crittografando i dati in transito e utilizzando connessioni private dedicate (invece della rete internet pubblica) per connettersi con il provider di archiviazione sul cloud.
Backup
Il backup dei dati è importante quanto la sicurezza. Le aziende devono eseguire il backup dei propri dati per poter accedere a copie di file e applicazioni, nonché a prevenire interruzioni dell'attività aziendale in caso di perdita di dati provocata da attacchi informatici, disastri naturali o errori umani.
I servizi di backup e ripristino dei dati basati su cloud sono diventati popolari fin dagli albori delle soluzioni basate su cloud. Proprio come per lo storage cloud, è possibile accedere al servizio tramite la rete internet pubblica o una connessione privata. I servizi di backup e recupero su cloud liberano le organizzazioni dalle attività di replica regolare dei dati di business critici per renderli prontamente disponibili in caso di necessità, ad esempio per perdite di dati provocate da disastri naturali, attacchi informatici o errori umani accidentali.
Il backup sul cloud offre alle aziende gli stessi vantaggi dell'archiviazione: convenienza, scalabilità e facilità di accesso. Una delle caratteristiche più interessanti del backup sul cloud è l'automazione. Chiedere gli utenti di effettuare continuamente il backup dei dati produce risultati poco soddisfacenti, perché alcuni rimandano sempre questa operazione o se ne dimenticano. Questo crea una situazione nella quale la perdita dei dati è pressoché inevitabile. Con i backup automatizzati, puoi decidere quanto spesso creare il backup dei tuoi dati, che sia ogni giorno, ogni ora o quando i nuovi dati vengono introdotti nella rete.
Effettuare il backup dei dati all'esterno e sul cloud offre anche un altro vantaggio: la distanza. Un edificio colpito da un disastro naturale, da un attacco terroristico o da altre calamità simili potrebbe perdere tutti i sistemi di backup on-premise, rendendo impossibile recuperare i dati perduti. Il backup esterno rappresenta una tutela da tali eventi.
Server
I server di storage cloud sono server virtuali, ovvero server definiti da software che emulano quelli fisici. Un server fisico può ospitare più server virtuali, semplificando la fornitura delle soluzioni di storage basate sul cloud a più clienti. L'uso di server virtuali aumenta l'efficienza, perché solitamente i server fisici operano al di sotto della loro capacità, il che significa che parte della loro potenza di elaborazione va sprecata.
Questo approccio abilita i provider di archiviazione sul cloud a offrire storage cloud pay-as-you-go, addebitando unicamente la capacità di archiviazione che viene consumata. Quando i tuoi server di archiviazione cloud stanno per raggiungere il limite di capacità, il provider di cloud attiva un altro server per aumentare la capacità, o rende possibile aggiungere un'altra macchina virtuale alla propria.
Se hai le competenze per costruire da solo i server virtuali, una delle opzioni a tua disposizione è lo storage cloud open source. "Open source" significa che il software utilizzato nel servizio è disponibile per essere studiato, ispezionato, modificato e distribuito da parte di utenti e sviluppatori.
Lo storage cloud open source è tipicamente associato a Linux e ad altre piattaforme open source che consentono di costruire il proprio server di archiviazione personale. I vantaggi di questo approccio includono il controllo sulle attività di gestione e sulla sicurezza.
Un altro pro è sicuramente la convenienza. È vero che i provider di archiviazione basata sul cloud mettono a disposizione una capacità virtualmente illimitata, ma questo ha un prezzo. Maggiore è la capacità di archiviazione utilizzata, più il prezzo sale. Con l'open source, potrai scalare la capacità quanto vuoi, purché tu disponga delle capacità di coding e ingegneria necessarie per sviluppare e mantenere uno storage cloud.
Diversi provider di storage cloud open source offrono diversi livelli di funzionalità, permettendoti di confrontare le funzionalità prima di decidere quale servizio utilizzare. Alcune delle funzioni messe a disposizione dai servizi di storage cloud open source includono:
Come già accennato, lo storage cloud permette alle aziende di ridurre i costi eliminando l'infrastruttura di archiviazione interna. Tuttavia, i modelli di prezzo dello storage cloud variano. Alcuni provider di storage cloud addebitano un costo mensile per gigabyte, mentre altri applicano tariffe basate sulla capacità di archiviazione utilizzata. I costi variano notevolmente: si può pagare 1,99 USD o 10 USD per 100 GB di spazio di archiviazione al mese, a seconda del provider scelto. Generalmente, nel prezzo generale del servizio sono include le tariffe aggiuntive di trasferimento dei dati dalla rete allo storage cloud.
I provider possono addebitare ulteriori tariffe oltre ai costi di base per l'archiviazione e il trasferimento dei dati. Ad esempio, potresti incorrere in una tariffa extra ogni volta che accedi ai dati sul cloud per effettuare modifiche o cancellazioni, oppure per spostare i dati da un posto all'altro. Maggiore è il numero di azioni come queste che esegui mensilmente, più alti saranno i costi. Anche se il provider include un livello base di attività nel prezzo generale, se superi il limite consentito incorrerai negli addebiti extra.
Per quantificare i loro prezzi, i provider possono tenere conto anche del numero di utenti che accedono ai dati, di quanto spesso gli utenti effettuano l'accesso e della distanza che i dati devono percorrere. Possono anche effettuare addebiti diversi in base alla tipologia di dati archiviata e se tali dati richiedono un ulteriore livello di sicurezza per scopi di privacy o di conformità normativa.
Esempi
I servizi di storage cloud sono disponibili da decine di provider per soddisfare tutte le esigenze, da quelle degli utenti singoli a quelle delle multinazionali con centinaia di sedi. Ad esempio, è possibile archiviare e-mail e password sul cloud, oltre a file come fogli di lavoro e documenti di Word da condividere per collaborare con gli altri utenti. Questa capacità rende più semplice lavorare insieme su un unico progetto, il che spiega perché il trasferimento e la condivisione dei file sono fra gli utilizzi più comuni dei servizi di storage cloud.
Alcuni servizi offrono gestione e sincronizzazione dei file, garantendo che le versioni degli stessi file in più posizioni vengano aggiornate ogni volta che qualcuno apporta una modifica. Tramite i servizi di cloud storage, è possibile anche ottenere capacità di gestione dei file con le quali organizzare documenti, fogli di calcolo e altri tipi di file, rendendoli accessibili ad altri utenti. Questi servizi sono in grado di gestire anche file multimediali come video e audio, nonché grandi volumi di record di database che altrimenti occuperebbero troppo spazio sulla rete.
Quali che siano le tue esigenze di archiviazione, trovare un servizio di cloud storage in grado di offrire la capacità e le funzionalità di cui hai bisogno non sarà difficile.
Distribuisci in modo semplice e fluido l'archiviazione enterprise basata sui container su ambienti on-premise e di storage cloud.
Porta lo storage persistente e i servizi dati con resilienza dei dati nei container grazie a IBM Storage for Red Hat OpenShift.
Semplifica il tuo cloud ibrido con la virtualizzazione dello storage. Centralizza le risorse di archiviazione, estendi i servizio di dati e aumenta la mobilità dei dati, senza mai metterli a repentaglio.
I servizi di IBM Cloud Storage offrono una sede scalabile, sicura e conveniente per i tuoi dati, supportando i carichi di lavoro tradizionali e nativi per il cloud. Effettua il provisioning e la distribuzione dei servizi come l'accesso a storage di oggetti, storage a blocchi e storage di file. Regola la capacità e ottimizza le prestazioni in base all'evoluzione dei requisiti. Paga solo per l'archiviazione cloud di cui hai bisogno.