Cos'è l'ottimizzazione dei costi del cloud?

Lo spostamento di dati e applicazioni dai tradizionali data center on-premise all'infrastruttura cloud offre alle aziende il potenziale per significativi risparmi sui costi accelerando l'innovazione, mantenendo un vantaggio competitivo e interagendo meglio con clienti e dipendenti. Inoltre, l'infrastruttura IT diventa una spesa operativa pay-as-you-go con la maggior parte dei fornitori di cloud pubblico. È possibile aumentare o diminuire le risorse cloud per soddisfare la domanda e i costi seguiranno. Tuttavia, i costi dei servizi cloud possono essere più elevati del previsto, quindi il monitoraggio e l'ottimizzazione della spesa per il cloud sono fondamentali.

L'ottimizzazione dei costi del cloud combina strategie, tecniche, best practice e strumenti per ridurre i costi del cloud, trovare il modo più conveniente per eseguire le applicazioni nell'ambiente cloud e massimizzare il valore aziendale.

Può essere difficile monitorare le metriche e confrontare i dati quando si utilizzano più fornitori di cloud con dashboard diverse e spendere troppo può essere facile. Che utilizzi IBM Cloud, Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure o una combinazione di piattaforme, è essenziale comprendere, valutare e ottimizzare quanto spende per le operazioni cloud.