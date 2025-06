Cos'è un server cloud?

Ho osservato o partecipato alle decisioni di acquisto di server di alcune migliaia di clienti, da piccoli imprenditori che hanno messo online un sito web per la prima volta a piattaforme consolidate con decine di milioni di visite al giorno. Sebbene ognuno di questi acquirenti avesse requisiti e priorità diverse per un server cloud, alcuni fattori chiave erano coerenti in tutte le decisioni:

Quanto costerà? Qual è la configurazione/tecnologia migliore? Qual è il provider è più affidabile?



Ogni amministratore di siti web ha dovuto rispondere a queste tre domande. Anche se sembrano semplici, finiscono per sovrapporsi e la decisione di acquisto inizia a complicarsi:

La supposizione più logica è che tutti scelgano un server cloud che si trovi nel "punto ottimale" in cui i tre cerchi si sovrappongono, ma i fattori da considerare sono diversi. Possono esserci decisioni sull'hosting del tutto valide che rientrano in ogni punto del grafico.



Scomponiamo il grafico in alcune aree distinte per capire perché un utente dovrebbe scegliere un server in ciascuna area:

Zona 1: il budget ha la priorità su tutto il resto.





il budget ha la priorità su tutto il resto. Zona 2: amministratori IT di grandi aziende che dispongono di server on-premise o clienti fedeli che non desiderano cambiare provider.





amministratori IT di grandi aziende che dispongono di server on-premise o clienti fedeli che non desiderano cambiare provider. Zona 3: clienti che necessitano dell'infrastruttura più veloce, potente e scalabile sul mercato.





clienti che necessitano dell'infrastruttura più veloce, potente e scalabile sul mercato. Zona 4: clienti fedeli a un fornitore, a patto che questa fedeltà non faccia sforare il budget.





clienti fedeli a un fornitore, a patto che questa fedeltà non faccia sforare il budget. Zona 5: utenti che amano disporre delle tecnologie più recenti e apprezzano la possibilità di gestirle attraverso un unico provider.





utenti che amano disporre delle tecnologie più recenti e apprezzano la possibilità di gestirle attraverso un unico provider. Zona 6: clienti che sceglieranno l'ambiente cloud che offre le migliori prestazioni per il loro budget, indipendentemente dal provider.





clienti che sceglieranno l'ambiente cloud che offre le migliori prestazioni per il loro budget, indipendentemente dal provider. Zona 7: compratori che danno la stessa importanza a tutte e tre le priorità e possono scegliere un ambiente che soddisfi tutte le loro esigenze.

Tra una decisione di acquisto iniziale e una decisione successiva si verificano numerosi passaggi.

Indipendentemente dalla decisione di acquisto iniziale, quando arriva il momento di acquistare il server cloud successivo, c'è un nuovo fattore da tenere in considerazione: spesso si desidera crescere nello stesso posto.

Il passaggio da un provider all'altro può essere problematico, la gestione di ambienti tra diversi provider è più difficile e se i server devono lavorare insieme, in genere lo fanno attraverso la rete internet pubblica, quindi le prestazioni non sono ottimali.

Se dovessi scegliere un'area che descrive al meglio la tua decisione di acquisto, quale sarebbe?