Toolkit AI per IBM Z e LinuxONE

Scopri come utilizzare una soluzione di intelligenza artificiale scalabile e coerente per rilevare, prevenire e reagire alle frodi.

Prospetto informativo della soluzione

Evitare il riciclaggio di denaro

Scopri come utilizzare le applicazioni di AI non solo per identificare vari schemi per il riciclaggio di denaro, ma anche per prevenirli in tempo reale.