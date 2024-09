Come avviene per le reti di storage on-premise, anche lo storage cloud utilizza i server per salvare i dati. Tuttavia, i dati vengono inviati ai server in una posizione esterna. La maggior parte dei server che utilizzi sono macchine virtuali in hosting su un server fisico. Quando le tue esigenze di archiviazione aumentano, il provider crea nuovi server virtuali per rispondere alla domanda.

In genere, ci si connette allo storage cloud tramite internet oppure attraverso una connessione privata dedicata, utilizzando un portale web, un sito web o un'app mobile. Il server al quale ti colleghi inoltra i tuoi dati a un pool di server che si trovano in uno o più data center, a seconda delle dimensioni delle operazioni del provider di cloud.

Come parte del servizio, i provider solitamente archiviano gli stessi dati su più macchine per creare ridondanza. In questo modo, se un server viene disattivato per manutenzione o subisce un'interruzione, è comunque possibile accedere ai dati.

Lo storage cloud è disponibile nei cloud privati, pubblici e ibridi.

Storage cloud pubblico: in questo modello, puoi collegarti tramite internet a uno storage cloud mantenuto da un provider e utilizzato da altre aziende. I provider generalmente mettono a disposizione i servizi da qualsiasi dispositivo, compresi smart phone e desktop, permettendoti di scalare secondo necessità.

Storage cloud privato: le configurazioni di storage cloud privato solitamente replicano il modello cloud, ma risiedono all'interno della tua rete, sfruttando un server fisico per creare le istanze dei server virtuali e aumentare la capacità. Puoi scegliere di prendere il controllo completo di un cloud privato on-premise o coinvolgere un provider di archiviazione sul cloud per creare un cloud privato dedicato al quale accedere con una connessione privata. Le organizzazioni che preferiscono lo storage cloud privato sono ad esempio banche o società di vendita al dettaglio, per via della natura privata dei dati che elaborano e archiviano.



Storage cloud ibrido: questo modello combina elementi del cloud pubblico e di quello privato, dando alle organizzazioni la possibilità di scegliere quali dati archiviare e in quale cloud. Ad esempio, i dati altamente regolamentati, soggetti a severi requisiti di archiviazione e replica, sono in genere più adatti a un ambiente cloud privato, mentre i dati meno sensibili (come l'indirizzo e-mail, che non contiene segreti aziendali) possono essere archiviati nel cloud pubblico. Alcune organizzazioni scelgono il cloud ibrido per supportare le proprie reti di storage interne con le capacità del cloud pubblico.