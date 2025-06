Che cos'è FinOps?

La spesa per il cloud pubblico è aumentata notevolmente negli ultimi anni, trainata dalla crescente adozione di servizi infrastrutturali cloud-native. Gartner ha previsto che la spesa mondiale degli utenti finali per i servizi di cloud pubblico aumenti del 20,4%, arrivando a circa 500 miliardi di dollari nel 2022 e raggiungendo quasi 600 miliardi di dollari nel 2023, con oltre il 40% dei workload aziendali implementati nel cloud.3

Questa accelerazione della migrazione al cloud e degli investimenti va di pari passo con le preoccupazioni legate alle spese inutili. Il rapporto State of the Cloud 2022 di Flexera ha rilevato come, per il sesto anno consecutivo, l'ottimizzazione dell'uso del cloud esistente sia stata l'iniziativa principale tra le organizzazioni intervistate. (Al secondo posto si è classificata la migrazione di più workload al cloud).



Gli intervistati hanno riferito inoltre che la spesa per il cloud pubblico superava in media il budget del 13%, che si prevede che la spesa per il cloud aumenti del 29% nei prossimi 12 mesi e che, secondo le stime interne, il 32% della spesa per il cloud viene sprecata.4 (La spesa per il cloud è cresciuta in modo significativo, in parte perché l'eccessiva allocazione delle risorse è il metodo più comunemente utilizzato per mitigare i rischi legati alle prestazioni).

In breve, l'entusiasmo per il cloud computing rimane elevato. È ormai chiaro che l'adozione di architetture multicloud complesse e la conseguente crescita della spesa richiedano una revisione della gestione finanziaria dell'IT.

FinOps è emersa come disciplina di gestione per le organizzazioni che cercano di ottimizzare i costi utilizzando le best practice progettate per massimizzare i ritorni sugli investimenti nel cloud.