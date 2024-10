Cos'è il cloud management?

Gli strumenti di cloud management aiutano a gestire i servizi IT tra data center, macchine virtuali e container come Kubernetes. La visibilità su ogni aspetto dell'infrastruttura cloud aiuta a risolvere diverse sfide operative, come la mitigazione dell'espansione incontrollata del cloud.



L'espansione incontrollata del cloud si verifica quando gli amministratori IT non hanno una comprensione completa del loro ecosistema cloud, che porta le istanze e i provider di cloud a sfuggire al loro controllo. Gli ambienti cloud non gestiti espongono le organizzazioni al rischio di dover pagare per servizi cloud che non utilizzano attivamente.

Le soluzioni di cloud management includono spesso strumenti di monitoraggio che consentono ai dipartimenti IT di identificare gli orari di picco del traffico per le applicazioni chiave. Queste informazioni facilitano il processo di bilanciamento del carico o di distribuzione del traffico di rete tra i server. Il bilanciamento del carico è importante per garantire che i workload siano distribuiti in modo efficiente tra i server, il che è fondamentale per ottimizzare i costi del cloud e garantire che le applicazioni siano affidabili e prontamente disponibili per gli utenti.