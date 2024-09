La migrazione di applicazioni, infrastrutture e servizi sul cloud non è sufficiente per garantire il successo di una roadmap di trasformazione digitale. È necessaria un'efficace strategia di monitoraggio del cloud che utilizzi strumenti affidabili per tracciare le metriche chiave delle prestazioni, come il tempo di risposta, l'utilizzo delle risorse e i tassi di errore, per identificare potenziali problemi che potrebbero influire sulle risorse cloud.

IBM® Instana Observability fornisce visibilità completa e in tempo reale sullo stato complessivo degli ambienti cloud. Consente ai team IT di monitorare e gestire proattivamente le risorse cloud su più piattaforme, come AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform. Il monitoraggio e la risoluzione automatizzati delle prestazioni aiutano a identificare e risolvere rapidamente i problemi prima che possano influire sugli utenti finali.

Grazie ad analisi e segnalazione intelligenti, è possibile ottenere conoscenze in tempo reale per ottimizzare le prestazioni delle applicazioni e dell'infrastruttura, l'utilizzo delle risorse e l'esperienza degli utenti.