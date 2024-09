Il software Turbonomic è in grado di identificare potenziali colli di bottiglia e vincoli di risorse in tempo reale analizzando le prestazioni di un'applicazione e delle risorse sottostanti. La piattaforma garantisce che le applicazioni abbiano le risorse di calcolo, archiviazione e rete necessarie per operare al massimo delle prestazioni mediante la generazione di azioni per l'allocazione dinamica delle risorse. In questo modo, le organizzazioni possono semplificare l'esperienza dell'utente e massimizzare la produttività.