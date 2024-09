Cos'è la migrazione al cloud?

La migrazione al cloud è il processo di spostamento di dati, applicazioni e carichi di lavoro da un data center on-premise a un'infrastruttura basata sul cloud, o da un ambiente cloud a un altro (noto come migrazione dal cloud al cloud).

Un'azienda può scegliere di migrare verso uno o più cloud e può utilizzare modelli di cloud pubblico, in cui i servizi vengono forniti tramite l'Internet pubblico, o modelli di cloud privato , in cui un'infrastruttura cloud proprietaria e sicura è accessibile solo a loro. Molte organizzazioni scelgono un ambiente di cloud ibrido, che combina servizi cloud pubblici e privati per creare un'unica infrastruttura IT flessibile e conveniente che supporti e automatizzi la gestione dei carichi di lavoro in tutti gli ambienti cloud.

Multicloud offre un'altra opzione che consente alle aziende di migrare l'infrastruttura IT utilizzando più provider di cloud pubblici. I multicloud possono essere estremamente semplici, come l'utilizzo del Software-as-a-Service (SaaS) di diversi fornitori per sfruttare le funzionalità di portabilità tra le infrastrutture, ma più spesso implicano la gestione delle applicazioni aziendali sulle Platform-as-a-Service (PaaS) o le Infrastructure-as-a-Service (IaaS) su più fornitori di cloud (ad es. Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud e Microsoft Azure) da una console centrale.