Cos'è la migrazione delle applicazioni?

La migrazione delle applicazioni è il processo di spostamento di un'applicazione software da un ambiente informatico a un altro. Potresti, ad esempio, migrare un'applicazione da un data center a un altro, da un server on-premise all'ambiente di un provider cloud o da un ambiente di cloud pubblico a uno di cloud privato.

Poiché le applicazioni sono tipicamente costruite per essere eseguite su precisi sistemi operativi in architetture di rete specifiche o sviluppate per una singola piattaforma cloud, spostare un'applicazione in un nuovo ambiente può presentare diverse sfide. Di solito è più facile migrare le applicazioni da architetture virtualizzate o basate sui servizi che quelle in esecuzione su hardware bare metal.

La determinazione di una strategia globale di migrazione delle applicazioni implica la considerazione delle dipendenze e dei requisiti tecnici di ogni singola applicazione, nonché della sicurezza, della conformità e dei vincoli economici dell'azienda.

Applicazioni diverse possono seguire percorsi diversi verso il cloud, anche all'interno dello stesso ambiente tecnologico. Fin dai primi giorni del cloud computing, gli sviluppatori si sono riferiti a questi modelli di migrazione delle applicazioni con nomi che iniziano con "R".

Rehosting: noto anche come lift-and-shift, si tratta di una strategia diffusa in cui l'azienda sposta l'applicazione da un server on-premise ad una VM nel cloud senza apportare modifiche significative. Il rehosting delle applicazioni è di solito più veloce di altre strategie di migrazione e può ridurre significativamente i costi di migrazione. Il rovescio della medaglia è che, senza modifiche, le applicazioni non beneficeranno delle funzionalità di calcolo native del cloud e i costi a lungo termine della loro esecuzione nel cloud potrebbero finire per essere più alti.



Refactoring o rearchitecting: per refactoring si intende apportare modifiche abbastanza significative all'applicazione in modo che possa esserne eseguita la scalabilità o che possa funzionare meglio in un ambiente cloud. Potrebbe comportare la ricodifica di porzioni importanti dell'applicazione in modo che possa sfruttare meglio le funzionalità native del cloud - come la ristrutturazione di un'applicazione monolitica in un insieme di microservizi o la modernizzazione dell'archivio dati da SQL a NoSQL.

Replatforming: il replatforming è una via di mezzo tra il lift-and-shift e il rearchitecting e consiste nell'apportare piccole modifiche a un'applicazione in modo che possa trarre maggiori benefici dall'architettura cloud. Alcuni esempi possono essere l'upgrade dell'applicazione per lavorare con un database gestito nativo del cloud, la modifica dei sistemi o del middleware con cui verrà utilizzata l'applicazione o la containerizzazione dell'applicazione.

Ritiro/rimpiazzo: in alcuni casi, ha semplicemente più senso abbandonare l'applicazione. Questo perché il suo valore è limitato, perché le sue funzionalità sono replicate altrove nell'ambiente, o perché è più conveniente sostituirla con una nuova offerta — spesso una piattaforma SaaS (Software-as-a-Service) — che migrare l'applicazione.