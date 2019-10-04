Il fallimento rapido, la strategia tradizionale e come funzionano insieme

La descrizione di cui sopra, superficialmente, sembra difficile da contestare e, per alcuni, lo è. C'è qualcosa di oggettivamente metodico e scientifico in questo approccio. Ma i detrattori diranno che l'analisi e l'assunzione di rischi calcolati fanno parte della linfa vitale di qualsiasi organizzazione di successo.

Rob Thomas, il General Manager di Analytics and AI business di IBM, ha scritto qualche anno fa che "suggerire un progetto pilota, invece di farlo, è un segno di debolezza". (link esterno a ibm.com).

Ma quindi la mentalità del fallimento rapido è in conflitto con gli approcci più tradizionali alla pianificazione strategica e all'assunzione di rischi?

La risposta a questa domanda è all'origine di alcune delle risposte binarie al fallimento rapido. Ma la verità è che la filosofia del fallimento rapido non solo può coesistere con gli approcci più tradizionali alla strategia, analisi e assunzione del rischio, ma può anche potenziare questi approcci e addirittura aiutare a renderli più efficaci.

Ad esempio, basandoti su tutte le informazioni disponibili, potresti decidere che sia essenziale per la tua organizzazione entrare in un nuovo mercato geografico. Ci sono dati sufficienti per prendere con sicurezza quella decisione e iniziare ad attuarla con urgenza e impegno. Non solo non ci sarà alcun "test" di questa strategia, ma è più probabile che l'organizzazione rimarrà impegnata al suo raggiungimento, nonostante eventuali ostacoli iniziali e lungo il percorso.

Ma è qui che il processo strategico tradizionale e il mantra del fail-fast possono iniziare a rafforzarsi ulteriormente a vicenda. Un approccio fail-fast può integrare la decisione strategica di entrare in un mercato nel modo in cui può convalidare o invalidare rapidamente il "come". Anche se la destinazione finale desiderata può essere chiara, se il percorso per raggiungerla è meno chiaro, test e iterazioni possono aiutare a illuminare la strada finché l'organizzazione non trova il suo equilibrio.

In questo caso, adottare un approccio fail-fast per determinare se entrare o meno in un determinato mercato sarebbe un approccio sbagliato. La mancanza di successo iniziale, se associata a un approccio orientato al fallimento, potrebbe indurti ad abbandonare un mercato strategico perché il tuo primo tentativo di espansione è fallito. Al contrario, la decisione di entrare nel mercato è stata il prodotto di un'analisi strategica e di una pianificazione, mentre il fail-fast gioca il ruolo di arrivare al "come" più velocemente.