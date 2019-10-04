Il fallimento rapido, la strategia tradizionale e come funzionano insieme

La filosofia fail-fast e i processi più tradizionali di strategia e pianificazione hanno entrambi il loro bagaglio intellettuale ed emotivo associato al concetto di "modo corretto in cui il lavoro dovrebbe essere svolto".
Ci sono opinioni piuttosto contrastanti da entrambe le parti, secondo le quali il fail fast è una combinazione perfetta dei principi Lean con il metodo scientifico, oppure una soluzione inutile che non sostituirà mai le attività più importanti dei leader aziendali, ovvero analizzare i dati (imperfetti) e assumere dei rischi calcolati.
Più tempo passavo a pensare a queste opinioni controverse, più entrambe mi sembravano ridicole. La realtà è che questi (essendo strategie tradizionali e fail-fast) sono davvero approcci complementari che possono accelerare collettivamente il passaggio da un problema alla soluzione.
Forse, come spesso avviene, "la risposta sta nel mezzo".
Il fallimento rapido è una filosofia che adotta un approccio iterativo e basato su ipotesi per sviluppare e lanciare nuove idee. È fortemente legato al concetto di Minimum Viable Product (MVP) e si basa sull'ottenere feedback tempestivo che possa confermare o smentire un'idea.
Come suggerisce il nome, un principio centrale dell'approccio fail-fast è affrontare il ciclo di ipotesi, MVP e analisi dei risultati il più rapidamente possibile, aumentando funzionalmente la velocità con cui un'organizzazione può apprendere e adattarsi al cambiamento.
Questo approccio permette di scalare più rapidamente le buone idee e di modificare o ritirare le idee che non guidano il risultato previsto, riducendo il tempo e i costi associati a programmi che difficilmente avranno successo.
Il risultato finale è che le organizzazioni possono testare e innovare in modo più conveniente e dedicare più tempo a lavorare su cose che funzionano e meno tempo a quelle che non funzionano.
La descrizione di cui sopra, superficialmente, sembra difficile da contestare e, per alcuni, lo è. C'è qualcosa di oggettivamente metodico e scientifico in questo approccio. Ma i detrattori diranno che l'analisi e l'assunzione di rischi calcolati fanno parte della linfa vitale di qualsiasi organizzazione di successo.
Rob Thomas, il General Manager di Analytics and AI business di IBM, ha scritto qualche anno fa che "suggerire un progetto pilota, invece di farlo, è un segno di debolezza". (link esterno a ibm.com).
Ma quindi la mentalità del fallimento rapido è in conflitto con gli approcci più tradizionali alla pianificazione strategica e all'assunzione di rischi?
La risposta a questa domanda è all'origine di alcune delle risposte binarie al fallimento rapido. Ma la verità è che la filosofia del fallimento rapido non solo può coesistere con gli approcci più tradizionali alla strategia, analisi e assunzione del rischio, ma può anche potenziare questi approcci e addirittura aiutare a renderli più efficaci.
Ad esempio, basandoti su tutte le informazioni disponibili, potresti decidere che sia essenziale per la tua organizzazione entrare in un nuovo mercato geografico. Ci sono dati sufficienti per prendere con sicurezza quella decisione e iniziare ad attuarla con urgenza e impegno. Non solo non ci sarà alcun "test" di questa strategia, ma è più probabile che l'organizzazione rimarrà impegnata al suo raggiungimento, nonostante eventuali ostacoli iniziali e lungo il percorso.
Ma è qui che il processo strategico tradizionale e il mantra del fail-fast possono iniziare a rafforzarsi ulteriormente a vicenda. Un approccio fail-fast può integrare la decisione strategica di entrare in un mercato nel modo in cui può convalidare o invalidare rapidamente il "come". Anche se la destinazione finale desiderata può essere chiara, se il percorso per raggiungerla è meno chiaro, test e iterazioni possono aiutare a illuminare la strada finché l'organizzazione non trova il suo equilibrio.
In questo caso, adottare un approccio fail-fast per determinare se entrare o meno in un determinato mercato sarebbe un approccio sbagliato. La mancanza di successo iniziale, se associata a un approccio orientato al fallimento, potrebbe indurti ad abbandonare un mercato strategico perché il tuo primo tentativo di espansione è fallito. Al contrario, la decisione di entrare nel mercato è stata il prodotto di un'analisi strategica e di una pianificazione, mentre il fail-fast gioca il ruolo di arrivare al "come" più velocemente.
Forse il miglior esempio di come la filosofia fail-fast possa essere integrata centralmente nel processo di strategia di un'organizzazione è l'approccio descritto da A.G. Lafley e Roger Martin in Playing to Win: How Strategy Really Works (link esterno a ibm.com).
Di seguito è rappresentato il processo strategico definito in tale lavoro:
In apparenza, questo approccio potrebbe non assomigliare a ciò che solitamente si pensa quando si sente dire "fail fast", ma dimostra come il compromesso tra la pianificazione strategica e gli approcci fail-fast sia in realtà una falsa scelta. La progettazione di test pensati, creativi e strategici può essere un componente critico del processo strategico di un'organizzazione.
In un certo senso, questo approccio porta la mentalità del fallimento ancora più avanti, concentrando i test iniziali sugli elementi di una strategia che hanno meno probabilità di successo. Il motivo è che se una strategia si basa su quattro presupposti, se si testano prima i tre più semplici e tutti i test hanno successo, e poi il test finale, il più difficile, fallisce, il tempo impiegato nei tre test andati a buon fine è stato in realtà uno spreco.
Nel nostro desiderio di vedere le idee avere successo, sarebbe facile partire dai presupposti che hanno maggiori probabilità di essere validi. Ma il desiderio di arrivare rapidamente alla risposta giusta dovrebbe spingerci a testare prima i pezzi più difficili.
La mentalità del fallimento rapido può essere applicata a problemi sia grandi che piccoli, ma ottenere risultati con questo approccio si basa su alcuni pilastri importanti che possono determinare il successo e l'impatto del programma.
Ho chiesto al mio collega (ed esperto della crescita generale) Peter Ikladious cosa pensasse del fallimento rapido e lui ha risposto: "penso che il fallimento rapido sia un concetto fantastico e, nonostante molte organizzazioni lo affermino, è difficile per loro metterlo in pratica. Per fallire velocemente è necessario il sostegno dei vertici aziendali. Devono riconoscere che non esistono ricette segrete e che non tutto funzionerà come previsto. Senza il supporto della leadership, i team sono troppo spaventati per provare qualcosa che potrebbe fallire oppure fanno le cose in privato, il che limita gli effetti di apprendimento derivanti da un fallimento rapido."
Ci sono due idee davvero essenziali nei commenti di Peter che corrispondono alla mia esperienza e agli approcci di giocare per vincere.
La prima è che la leadership deve davvero adottare questo approccio. Se ai team viene data l'opportunità di esplorare nuove idee e la sicurezza che il loro lavoro, la loro carriera, i loro bonus e le loro promozioni non sono a rischio se un'idea non ha successo, si crea un ambiente in cui la sperimentazione e l'innovazione possono prosperare.
Secondo la mia esperienza, è meglio riformulare completamente il concetto di "fallimento". Il processo di test riguarda sia la velocità con cui un'azienda può arrivare alla risposta giusta, sia l'apprendimento lungo il percorso.
Se i presunti fallimenti vengono documentati e comunicati internamente in modo davvero chiaro e convincente, quell'esperienza può aiutare altri team a evitare di testare le stesse idee più volte. In questo senso, i risultati di qualsiasi test, indipendentemente dal successo o fallimento, rappresentano un aumento della conoscenza istituzionale di un'organizzazione se documentati e condivisi in modo appropriato. Questa conoscenza ha un valore.
Un test riuscito potrebbe essere un test che non funziona ma che nessuno nella tua organizzazione perde tempo a riprovare.
Questo pensiero si collega al secondo, ovvero che l'impatto reale dei test può essere ottenuto solo se abbinato alla trasparenza. Questa trasparenza è essenziale per generare consenso, aumentare la scalabilità e persino condividere le informazioni su ciò che non funziona. Senza gli "effetti di apprendimento", come li ha descritti Peter, gran parte del valore in termini di conoscenza istituzionale non viene mai creato.
Fallire velocemente non è la risposta a tutti i problemi aziendali esistenti al mondo, ma è una metodologia utile per gestire l'incertezza e il rischio in modo intelligente e conveniente. Non ti dice quale problema risolvere, ma può aiutarti a valutare il modo migliore per risolverlo.
Sebbene non si tratti di una scienza esatta, gli elementi fondamentali di qualsiasi approccio fail-fast di successo si basano su quanto segue:
Come ogni strumento, il fail fast funziona meglio quando è abbinato al lavoro giusto. Il metodo fail fast non sostituisce il lavoro svolto dalle organizzazioni in termini di analisi e pianificazione strategica, ma può essere uno strumento utile da integrare in tale processo. Può aiutare a convalidare o invalidare rapidamente i presupposti fondamentali su cui si basa ogni idea. Può rendere un'azienda molto più onesta con sé stessa molto più rapidamente. Può anche aumentare l'appetito di un'organizzazione per il rischio e l'innovazione, riducendo il tempo e i costi della valutazione di nuove idee.
La filosofia fail-fast può essere applicata a piccoli test e programmi senza troppo sforzo o riflessione, ma può servire un pensiero davvero creativo per applicarla ai problemi più ampi di un'organizzazione.
Se applicati correttamente, gli approcci fail fast possono, idealmente, essere utilizzati per aumentare le dimensioni delle idee che un'organizzazione mette alla prova, diminuendone al contempo i costi. Qualsiasi organizzazione che riesca a ottenere il giusto mix e ad adattare efficacemente gli apprendimenti e i risultati sarà in grado di lavorare più velocemente e con un impatto maggiore.
Questo dovrebbe essere il vero obiettivo finale di ogni adozione della filosofia "fail fast". Non si tratta di aumentare il volume di test che un'organizzazione esegue, ma di aumentare il suo impatto netto, per cui i test sono il mezzo con cui raggiungere un obiettivo.
Scopri cosa pensano della sostenibilità i CEO e come la inseriscono nelle loro attività.
Scopri sette tendenze aziendali che gli esperti prevedono influenzeranno il mondo nei prossimi tre anni e sette sfide che vale la pena affrontare per trarne vantaggio.
Scopri come Climate Service ha integrato i dati climatici nelle decisioni finanziarie utilizzando la tecnologia IBM.
Fai crescere e trasforma il tuo business reinventando la tua strategia aziendale e il modo in cui lavori.