Cos'è un server bare metal?

Talvolta i termini server bare metal e server dedicato vengono usati in modo intercambiabile e i server bare metal sono servizi dedicati. Ma sebbene siano simili, non sono sinonimi. La differenza è meno nei server stessi e più nel modo in cui vengono forniti dal provider di servizi.

Storicamente, i server dedicati sono stati associati a lunghi tempi di provisioning, incrementi di fatturazione di mesi o anni e spesso hardware di fascia bassa o addirittura datati.

Il concetto di server bare metal è nato in risposta alle associazioni a volte negative con server e hosting dedicati. I provider specializzati in server bare metal offrono hardware dedicato in qualcosa di molto più vicino a un modello di servizio cloud, con tempi di provisioning in minuti, per ore e hardware che vanno dai componenti economici a quelli top di gamma, comprese le unità di elaborazione grafica. I server dedicati rimangono un'alternativa a basso prezzo per gli utenti che non richiedono questi attributi.