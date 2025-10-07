Confronto tra i concetti di nativo del cloud e abilitato per il cloud



Un'applicazione abilitata per il cloud è un'applicazione che è stata sviluppata per l'implementazione in un data center tradizionale ma che è stata successivamente modificata in modo da poter essere eseguita anche in un ambiente cloud. Le applicazioni native del cloud, però, sono realizzate per essere utilizzate solo nel cloud. Gli sviluppatori progettano le applicazioni native del cloud perché siano scalabili, indipendenti dalla piattaforma e composte di microservizi.

Confronto tra i concetti di nativo del cloud e pronto per il cloud

Nella breve storia del cloud computing, il significato di "pronto per il cloud" è cambiato diverse volte. Inizialmente, il termine veniva usato per i servizi o il software progettati per funzionare su internet. Oggi il termine viene utilizzato con maggiore frequenza per descrivere un'applicazione che funziona in un ambiente cloud oppure per un'applicazione tradizionale che è stata riconfigurata per un ambiente cloud. Il termine "nativo del cloud" ha una storia molto più breve e si riferisce a un'applicazione sviluppata fin dall'inizio per lavorare solo nel cloud e per avvalersi delle caratteristiche dell'architettura cloud oppure a un'applicazione esistente che è stata sottoposta a refactoring e riconfigurata con principi nativi del cloud.

Confronto tra i concetti di nativo del cloud e basato sul cloud

Un servizio o un'applicazione basati sul cloud sono distribuiti su internet. È un termine generico largamente applicato a tantissime offerte cloud. Nativo del cloud è un termine più specifico. Nativo del cloud descrive le applicazioni progettate per funzionare negli ambienti cloud. Il termine denota le applicazioni che si basano su microservizi, integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD, continuous integration/continuous delivery) e possono essere utilizzate tramite qualsiasi piattaforma cloud.

Confronto tra i concetti di nativo del cloud e priorità al cloud

"Priorità al cloud" (o cloud first) descrive una strategia di business in cui le organizzazioni si impegnano a utilizzare in modo prioritario le risorse cloud quando lanciano nuovi servizi IT, aggiornano i servizi esistenti oppure sostituiscono la tecnologia legacy. I risparmi sui costi e le efficienze operative promuovono questa strategia. Le applicazioni native del cloud si abbinano bene a una strategia che dà la priorità al cloud, perché utilizzano solo le risorse cloud e sono progettate per usufruire delle caratteristiche vantaggiose dell'architettura cloud.