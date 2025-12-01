IBM Enterprise Application Service for Java

Crea, implementa ed esegui con facilità applicazioni Java aziendali nel cloud.

Dashboard Enterprise Application Service for Java UI

Scopri EASeJ su AWS al re:Invent 2025

EASeJ sarà presentato all'AWS re:Invent che si terrà dal 1° al 5 dicembre 2025 a Las Vegas

Modernizza e crea in modo efficace nuove applicazioni Java

IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) semplifica la migrazione cloud per le applicazioni Java aziendali.Migliora la scalabilità, la sicurezza e le prestazioni, consentendo transizioni fluide agli ambienti cloud ed eliminando la complessità della gestione dell'infrastruttura e del middleware. Riduci il carico cognitivo, consentendo così ai team di sviluppo di migliorare le applicazioni legacy Java e innovare nell'era cloud.

    Prestazioni

    Prova la scalabilità, la sicurezza e la velocità di cui hai bisogno per modernizzare, indipendentemente se stai migrando le app, o passando ai microservizi oppure se stai offrendo nuove caratteristiche.
    Empowerment

    EASeJ si integra con i principali IDE e pipeline CI/CD gestite, così il tuo team si può concentrare sulla distribuzione del codice, non sull'infrastruttura.
    Efficienza

    Riduci il sovraccarico operativo passando a una piattaforma applicativa completamente gestita che gestisce l'infrastruttura, il tempo di esecuzione e la manutenzione costante.
    Insight

    Valuta il tuo patrimonio Java e scopri le opportunità di modernizzazione utilizzando strumenti integrati che supportano la pianificazione basata sui dati e una migrazione cloud più rapida.
    Modernizza l'ambiente delle tue applicazioni in tutta sicurezza

    Esegui la migrazione delle applicazioni aziendali ai cloud con costi e rischi minimi con IBM Enterprise Application Service for Java.

    IBM MQ as a Service
    Sperimenta affidabilità, sicurezza e prestazioni di messaggistica di livello superiore, sviluppate per un mondo hybrid cloud e completamente gestito per te.
    IBM Db2 as a Service
    Utilizza un database cloud completamente gestito progettato per modernizzare le applicazioni esistenti nel cloud o costruire nuove app cloud-native.
    IBM Enterprise Application Runtimes
    Mantieni, modernizza, crea: ridefiniamo la flessibilità delle applicazioni aziendali.
    IBM watsonx Code Assistant™
    Accelera il ciclo di vita delle tue applicazioni Java con l'automazione e l'AI generativa.

    Clienti veri. Risultati concreti.

    Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co.

    Ilmarinen ha eliminato i vincoli di sviluppo collaborando con IBM® Business Partner Tieto per containerizzare i propri processi e adottare IBM WebSphere Liberty e IBM Cloud Private.

    Come IBM ha ridotto i tempi di modernizzazione di Java del 70%

    Modernizzare un sistema vecchio di 20 anni non è un compito da poco, soprattutto quando è alla base di uno dei sistemi più complessi del portfolio di IBM Financing.

    EASeJ: la scorciatoia per Enterprise Java Applications
    Modernizzare le applicazioni Java: un modo più intelligente, più semplice, più facile con IBM Enterprise applicazione Service for Java (EASeJ)
    Java su larga scala: modernizzare applicazioni legacy senza riscritture, senza rischi, solo con risultati
