Crea, implementa ed esegui con facilità applicazioni Java aziendali nel cloud.
IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) semplifica la migrazione cloud per le applicazioni Java aziendali.Migliora la scalabilità, la sicurezza e le prestazioni, consentendo transizioni fluide agli ambienti cloud ed eliminando la complessità della gestione dell'infrastruttura e del middleware. Riduci il carico cognitivo, consentendo così ai team di sviluppo di migliorare le applicazioni legacy Java e innovare nell'era cloud.
Prova la scalabilità, la sicurezza e la velocità di cui hai bisogno per modernizzare, indipendentemente se stai migrando le app, o passando ai microservizi oppure se stai offrendo nuove caratteristiche.
EASeJ si integra con i principali IDE e pipeline CI/CD gestite, così il tuo team si può concentrare sulla distribuzione del codice, non sull'infrastruttura.
Riduci il sovraccarico operativo passando a una piattaforma applicativa completamente gestita che gestisce l'infrastruttura, il tempo di esecuzione e la manutenzione costante.
Valuta il tuo patrimonio Java e scopri le opportunità di modernizzazione utilizzando strumenti integrati che supportano la pianificazione basata sui dati e una migrazione cloud più rapida.
Esegui la migrazione delle applicazioni aziendali ai cloud con costi e rischi minimi con IBM Enterprise Application Service for Java.
Systems Architect in una grande azienda automobilistica statunitense
Lavorare con IBM sul proof of concept di Enterprise Application Service for Java è stato un punto di svolta. L'Application Modernization Accelerator ha semplificato la pianificazione della nostra migrazione e, dopo aver valutato il nostro patrimonio, è chiaro che la maggior parte delle nostre applicazioni è pronta per una migrazione senza problemi. Questo insight ha chiarito i nostri prossimi passi, consentendomi di guidare con sicurezza il mio team verso una strategia Java economicamente vantaggiosa con EASeJ. ”
Ilmarinen ha eliminato i vincoli di sviluppo collaborando con IBM® Business Partner Tieto per containerizzare i propri processi e adottare IBM WebSphere Liberty e IBM Cloud Private.
Modernizzare un sistema vecchio di 20 anni non è un compito da poco, soprattutto quando è alla base di uno dei sistemi più complessi del portfolio di IBM Financing.
