Cos'è il cloud privato?

Il cloud privato è un ambiente di cloud computing dedicato ad un singolo cliente. Combina molti dei vantaggi del cloud computing con la sicurezza e il controllo dell'infrastruttura IT on-premise.
Il cloud privato (noto anche come cloud interno o cloud aziendale) è un ambiente di cloud computing in cui tutte le risorse hardware e software sono dedicate e accessibili esclusivamente a un singolo cliente. Il cloud privato combina molti dei vantaggi del cloud computing - incluse l'elasticità, la scalabilità e la facilità di distribuzione del servizio - con il controllo degli accessi, la sicurezza e la personalizzazione delle risorse dell'infrastruttura on-premise.
Molte aziende scelgono il cloud privato rispetto al cloud pubblico (servizi di cloud computing distribuiti su un'infrastruttura condivisa da più clienti) perché il cloud privato è un modo più semplice (o l'unico modo) per soddisfare i propri requisiti di conformità normativa. Altre aziende scelgono il cloud privato perché i loro carichi di lavoro riguardano documenti riservati, proprietà intellettuale, informazioni che consentono l'identificazione personale (personally identifiable information, PII), cartelle cliniche, dati finanziari o altri dati sensibili.
Con la creazione di un'architettura di cloud privato secondo i principi nativi del cloud, le organizzazioni hanno la flessibilità di spostare facilmente i carichi di lavoro nel cloud pubblico o eseguirli all'interno di un ambiente cloud ibrido (una combinazione di cloud pubblico e privato) quando sono pronti.
Il cloud privato è un ambiente single-tenant, il che significa che tutte le risorse sono accessibili a un solo cliente - questo tipo di accesso è definito accesso isolato. I cloud privati sono in genere ospitati on-premise nel data center del cliente. Tuttavia, i cloud privati possono essere anche ospitati su un'infrastruttura di un provider di servizi cloud indipendente o creati su un'infrastruttura noleggiata ospitata in un data center offsite. Anche i modelli di gestione variano - il cliente può gestire tutto in autonomia o affidare la gestione parziale o completa a un provider di servizi.
A parte il design single-tenant, il cloud privato si basa sulle stesse tecnologie degli altri cloud - tecnologie che permettono al cliente di fornire e configurare i server virtuali e le risorse di calcolo on demand, al fine di eseguire rapidamente e facilmente (o anche automaticamente) la scalabilità in risposta ai picchi di utilizzo e di traffico, di implementare la ridondanza per l'alta disponibilità e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse in generale.
Queste tecnologie comprendono:
Inoltre, gli utenti del cloud privato possono adottare architetture e prassi di applicazione native del cloud - quali DevOps, container e microservizi - che possono garantire maggiore efficienza e flessibilità e consentire una rapida transizione verso un ambiente cloud pubblico o cloud ibrido in futuro.
Creare un cloud privato consente a tutte le aziende - anche quelle in settori altamente regolamentati - di sfruttare molti dei vantaggi del cloud computing senza rinunciare a sicurezza, controllo e personalizzazione. I vantaggi specifici del cloud privato includono quanto segue:
Il principale svantaggio del cloud privato è il costo più elevato, che può includere il costo di acquisto e installazione del nuovo hardware e del nuovo software e il costo di gestione (che può comportare l'assunzione di personale aggiuntivo esperto di IT). Un altro svantaggio è la flessibilità in qualche modo limitata: una volta che un'organizzazione investe in hardware e software per il proprio cloud privato, l'aggiunta di nuove funzionalità richiede acquisti aggiuntivi. I servizi di cloud privato virtuale (Virtual Private Cloud, VPC) e cloud gestito (vedi sotto) possono ridurre in qualche misura questi svantaggi.
Il cloud pubblico è un ambiente multi-tenant in cui le stesse risorse di calcolo sono condivise tra più clienti, a volte centinaia o migliaia. In un cloud pubblico, un provider di servizi cloud indipendente possiede e gestisce l'infrastruttura e l'accesso alle risorse è offerto in base ad un abbonamento o tramite pagamenti in base al consumo. Il modello è analogo al modo in cui vengono acquistati i servizi di utilità, come l'accesso a una fornitura d'acqua comunale o l'energia elettrica nelle nostre case.
Il cloud pubblico sacrifica molto del controllo e della sicurezza del cloud privato, ma fornisce vantaggi significativi:
Per informazioni più dettagliate sul cloud pubblico, guarda il seguente video:
Un cloud ibrido integra le infrastrutture del cloud pubblico e privato. In questo modello, i due tipi di cloud sono uniti insieme in un'infrastruttura singola e flessibile e l'azienda può scegliere l'ambiente cloud ottimale per ciascuna delle singole applicazioni o ciascuno dei singoli carichi di lavoro. Per utilizzare al meglio questo tipo di cloud computing, un'azienda deve poter contare su tecnologie e strumenti di orchestrazione che consentano di spostare i carichi di lavoro senza problemi tra i due ambienti, al fine di soddisfare requisiti di prestazioni, costo, conformità e sicurezza.
Un cloud ibrido può consentire una divisione ideale del lavoro - un'azienda può mantenere riservati nel proprio data center on-premise dati e applicazioni che non possono essere facilmente migrati nel cloud, utilizzando al tempo stesso il cloud pubblico per accedere ad applicazioni SaaS (Software-as-a-Service) e a qualsiasi piattaforma, memoria o capacità di calcolo di cui potrebbe avere bisogno. È questo approccio che combina "il meglio dei due mondi" che favorisce un aumento continuo nell'adozione del cloud ibrido - l'81% degli intervistati di un recente sondaggio di Gartner (link esterno a ibm.com) ha riferito di lavorare con più provider di infrastrutture cloud pubbliche e modelli di gestione.
Un cloud privato virtuale (Virtual Private Cloud, VPC) è un servizio di un provider di cloud pubblico che crea un ambiente simile a un cloud privato su un'infrastruttura di cloud pubblico. In un VPC, le funzioni della rete virtuale e le funzioni di sicurezza consentono al cliente di definire e controllare uno spazio logicamente isolato nel cloud pubblico, imitando la sicurezza avanzata del cloud privato all'interno di un ambiente multi-tenant.
I clienti del VPC possono trarre vantaggio dalla disponibilità di risorse, dalla scalabilità, dalla flessibilità e dall'efficacia in termini di costi del cloud pubblico, il tutto mantenendo gran parte della sicurezza e del controllo del cloud privato. Nella maggior parte dei casi, un VPC sarà meno costoso da creare e più semplice da gestire rispetto a un cloud privato on-premise.
Diversi provider offrono ora soluzioni di cloud privato completamente gestito. Questo modello si differenzia dal VPC in quanto un cloud privato gestito è un ambiente single-tenant. La responsabilità della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura è affidata a un provider di servizi di terze parti.
L'hardware fisico di solito risiede nel data center del provider di servizi, anche se i provider offrono anche servizi di gestione per un'infrastruttura che si trova in un data center di proprietà dell'azienda. I cloud privati gestiti consentono una maggiore personalizzazione di quanto sia possibile in un ambiente multi-tenant e incorporano i vantaggi di sicurezza comuni di un cloud privato, ma sono più costosi di quelli delle infrastrutture auto-gestite.
Anche noto come storage su cloud interno, lo storage su cloud privato implica l'avvalersi di modelli di distribuzione del servizio cloud per fornire storage a un'azienda. I dati vengono archiviati all'interno del data center su un'infrastruttura dedicata, ma l'accesso è fornito alle unità di business - e verosimilmente alle organizzazioni partner - come un servizio. Questo permette all'azienda di trarre vantaggio da alcuni benefici del cloud computing - come elasticità e provisioning rapido - preservando al contempo un'architettura single-tenant.
