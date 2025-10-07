Cos'è il cloud privato?

Il cloud privato è un ambiente di cloud computing dedicato ad un singolo cliente. Combina molti dei vantaggi del cloud computing con la sicurezza e il controllo dell'infrastruttura IT on-premise.

Il cloud privato (noto anche come cloud interno o cloud aziendale) è un ambiente di cloud computing in cui tutte le risorse hardware e software sono dedicate e accessibili esclusivamente a un singolo cliente. Il cloud privato combina molti dei vantaggi del cloud computing - incluse l'elasticità, la scalabilità e la facilità di distribuzione del servizio - con il controllo degli accessi, la sicurezza e la personalizzazione delle risorse dell'infrastruttura on-premise.

Molte aziende scelgono il cloud privato rispetto al cloud pubblico (servizi di cloud computing distribuiti su un'infrastruttura condivisa da più clienti) perché il cloud privato è un modo più semplice (o l'unico modo) per soddisfare i propri requisiti di conformità normativa. Altre aziende scelgono il cloud privato perché i loro carichi di lavoro riguardano documenti riservati, proprietà intellettuale, informazioni che consentono l'identificazione personale (personally identifiable information, PII), cartelle cliniche, dati finanziari o altri dati sensibili.

Con la creazione di un'architettura di cloud privato secondo i principi nativi del cloud, le organizzazioni hanno la flessibilità di spostare facilmente i carichi di lavoro nel cloud pubblico o eseguirli all'interno di un ambiente cloud ibrido (una combinazione di cloud pubblico e privato) quando sono pronti.