Cos'è l'orchestrazione di contenitori?

Le piattaforme di orchestrazione in container come Kubernetes possono automatizzare parti dell'intelligenza artificiale (AI) e del machine learning (ML), come i workflow di manutenzione predittiva (inclusi controlli in tempo reale dello stato di salute e della pianificazione delle risorse).

Il machine learning si basa su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per eseguire l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) di alto livello, come la classificazione del testo, l'analisi del sentimento e la traduzione automatica. L'orchestrazione dei container aiuta a velocizzare l'implementazione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per automatizzare il processo NLP. Inoltre, le organizzazioni utilizzano l'orchestrazione dei container per eseguire e scalare i modelli di AI generativa, ottenendo un elevato livello di disponibilità e tolleranza ai guasti.