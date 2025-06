Cos'è un'immagine container?

Kubernetes è una piattaforma open source per l'orchestrazione dei container. Kubernetes è utilizzato per automatizzare numerosi processi software come la gestione, l'implementazione e il ridimensionamento. In un Kubernetes Service, uno o più computer (macchine virtuali o Bare Metal Server) sono collegati in un cluster, dove possono essere eseguiti workload di container di varie dimensioni e tipi. Il server Kubernetes application programming interface (API) configura i dati per oggetti API come pod, servizi, controller di replica ecc. Le API consentono a diverse app software di intercomunicare e condividere dati in piena collaborazione tra loro.

Sebbene Docker e Kubernetes forniscano servizi simili, differiscono nella portata. Docker è un container runtime, mentre Kubernetes è una piattaforma completa che ospita container da più runtime. Docker è solo uno dei container runtime supportati da Kubernetes.