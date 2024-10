Consideriamo il tipico scenario di autenticazione: fornire un ID utente e una password per accedere a un account e-mail. Quando l'utente inserisce il proprio ID (che in questa situazione è probabilmente il suo indirizzo e-mail) dice al sistema di posta elettronica: "Ecco chi sono".

Ma questo non è sufficiente per verificare l'identità dell'utente finale. Chiunque può inserire l'ID utente che desidera, soprattutto quando l'ID di un utente è pubblico come un indirizzo e-mail. Per dimostrare di essere veramente la persona proprietaria di quell'indirizzo email, l'utente inserisce la propria password, una informazione segreta che (in teoria) nessun altro dovrebbe avere. Il sistema e-mail identifica quindi questo utente come il vero titolare dell'account e gli concede di accedere.

I processi di autenticazione possono inoltre confermare l'identità di utenti non umani come server, applicazioni Web e altre macchine e workload.

L'autenticazione è una componente fondamentale della strategia di sicurezza delle informazioni. È particolarmente importante per la gestione delle identità e degli accessi (IAM), la disciplina di cybersecurity che si occupa del modo in cui gli utenti accedono alle risorse digitali. L'autenticazione consente alle organizzazioni di limitare l'accesso alla rete agli utenti legittimi ed è il primo passo per far rispettare le autorizzazioni dei singoli utenti.

Oggi, le identità degli utenti sono gli obiettivi principali per gli autori delle minacce. Secondo l'IBM® X-Force Threat Intelligence, il dirottamento di account utenti validi è il modo più diffuso con cui gli autori di un attacco entrano nelle reti e rappresenta il 30% degli attacchi informatici. Gli hacker rubano le credenziali per poi spacciarsi come gli utenti legittimi, il che consente loro di aggirare le difese di rete per infiltrare malware e rubare dati.

Per combattere questi attacchi basati sulle identità, numerose organizzazioni non stanno più utilizzando metodi di autenticazione basati esclusivamente su password. Stanno invece adottando l'autenticazione a più fattori, l'autenticazione adattiva e altri sistemi di autenticazione robusti in cui le credenziali degli utenti sono più difficili da rubare o falsificare.