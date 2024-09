Nell'informatica, l'orchestrazione è il processo di connessione e coordinamento di strumenti diversi per automatizzare workflow complessi costituiti da più fasi. Ad esempio, nell'ambito dell'orchestrazione della sicurezza, un'organizzazione potrebbe mettere insieme un secure e-mail gateway, una piattaforma di threat intelligence e un software antimalware per creare un workflow automatico di rilevamento e risposta al phishing.

L'identity orchestration connette e coordina le funzionalità di diversi strumenti per l'identità per creare workflow di identità unificati e ottimizzati.

Gli strumenti per l'identità sono gli strumenti utilizzati da un'organizzazione per definire, gestire e proteggere le identità degli utenti, come i sistemi di verifica dell'identità e le piattaforme di gestione dell'identità e dell'accesso dei clienti.

I workflow di identità sono i processi attraverso i quali gli utenti si spostano attraverso gli strumenti di identità. Esempi di workflow di identità includono gli accessi degli utenti, l'onboarding e il provisioning degli account.

Gli strumenti di identità non sempre si integrano facilmente, soprattutto quando le organizzazioni hanno a che fare con strumenti SaaS ospitati su cloud diversi o cercano di colmare le lacune tra i sistemi on-premise e quelli basati su cloud. Le piattaforme di orchestrazione delle identità possono connettere questi strumenti anche quando non sono progettati per l'integrazione.

Le piattaforme di identity orchestration fungono da piani di controllo centrali per tutti i sistemi di identità in una rete. Ogni strumento per l'identità si integra con la piattaforma di orchestrazione, creando un'architettura di identità completa chiamata identity fabric.

Le organizzazioni non devono codificare nessuna di queste integrazioni. Le piattaforme di orchestrazione,infatti, utilizzano una combinazione di connettori preconfigurati, interfacce di programmazione delle applicazioni (API) e standard comuni come SAML e OAuth per gestire le connessioni tra gli strumenti.

Una volta che i sistemi di identità sono integrati in un identity fabric, l'organizzazione può utilizzare la piattaforma di orchestrazione per coordinare le proprie attività e controllare il modo in cui gli utenti si spostano tra gli strumenti durante i workflow di identità. In particolare, la piattaforma di orchestrazione disaccoppia l'autenticazione e l'autorizzazione dalle singole applicazioni, rendendo possibili complessi workflow di identità.

Come accennato in precedenza, in assenza di una soluzione di orchestrazione i diversi sistemi di identità potrebbero non comunicare tra loro. Se, ad esempio, un'organizzazione utilizza uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e un sistema di gestione dei documenti (DMS) di fornitori diversi, ogni app potrebbe avere il proprio sistema IAM.

Gli utenti devono mantenere account separati in ogni app. Per accedere a entrambe le app, gli utenti accederanno direttamente a quel servizio. L'autenticazione e l'autorizzazione avvengono all'interno del sistema IAM distinto di ciascuna app e non vengono trasferite da un'app all'altra.

Con una soluzione di orchestrazione, le cose sono diverse. Quando un utente accede a una delle app, la richiesta passa prima attraverso la soluzione di orchestrazione. La soluzione instrada la richiesta al giusto servizio di verifica delle identità e di controllo degli accessi, che può essere una directory centrale esterna a entrambe le app.

Una volta autenticato e autorizzato l'utente dalla directory centrale, la piattaforma di orchestrazione attiva l'app per consentire all'utente di accedere con le autorizzazioni corrette.