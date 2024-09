Che cos'è l'hacking?

L'esempio classico di hacker è un criminale informatico che sfrutta le vulnerabilità per superare le misure di sicurezza e irrompere in un computer o in una rete per sottrarre dati. Ma l’hacking non ha sempre intenti dannosi. Anche un consumatore che manipola il suo smartphone per eseguire programmi personalizzati è, tecnicamente parlando, un hacker.

Gli hacker malintenzionati hanno sviluppato un enorme mercato del crimine informatico, in cui i fuorilegge traggono profitto lanciando attacchi informatici, vendendo malware o dati rubati a terzi. Per una stima, questo mercato sommerso è la terza più grande economia del mondo dietro gli Stati Uniti e la Cina.

All'altra estremità dello spettro dell'hacking, la comunità della cybersecurity dipende sempre più dagli hacker etici, ossia hacker utili e non criminali, per testare le misure di sicurezza, individuare e risolvere le falle di sicurezza e prevenire le minacce informatiche. Gli hacker etici realizzano ottimi guadagni aiutando le aziende a rafforzare i propri sistemi di sicurezza, oppure collaborando con le forze dell'ordine per eliminare le loro controparti malintenzionate.