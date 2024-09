Innanzitutto, l'organizzazione cataloga tutti i propri dati strutturati e non strutturati. I dati strutturati sono dati con una forma standardizzata. Di solito vengono chiaramente etichettati e archiviati in un database. I numeri di carta di credito sono un esempio di dati strutturati: sono sempre di 16 cifre. I dati non strutturati sono informazioni in forma libera, come documenti di testo o immagini.

I team di sicurezza utilizzano in genere gli strumenti DLP per eseguire questo passaggio. Questi strumenti possono spesso scansionare l'intera rete per trovare i dati ovunque siano archiviati: nel cloud, sugli endpoint fisici, sui dispositivi personali dei dipendenti e altrove.

Successivamente, l'organizzazione classifica questi dati, ordinandoli in gruppi in base al livello di riservatezza e alle caratteristiche condivise. La classificazione dei dati consente all'organizzazione di applicare le politiche DLP giuste ai dati giusti. Ad esempio, alcune organizzazioni possono raggruppare i dati in base al tipo: dati finanziari, dati di marketing, proprietà intellettuali, ecc. Altre organizzazioni possono raggruppare i dati in base alle normative pertinenti, quali il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), ecc.

Molte soluzioni DLP possono automatizzare la classificazione dei dati. Questi strumenti possono utilizzare l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e la corrispondenza modello per analizzare dati strutturati e non strutturati allo scopo di determinare di che tipo di dati si tratta, se sono riservati e le politiche DLP da applicare.