Sebbene i dipendenti adottino lo shadow IT per i vantaggi che percepiscono, le risorse di shadow IT comportano potenziali rischi per la sicurezza dell'organizzazione. Questi rischi includono:

Perdita di visibilità e controllo sull'IT

Poiché il team IT generalmente non è a conoscenza delle risorse di shadow IT specifiche, le vulnerabilità della sicurezza in queste risorse non vengono risolte. Secondo il report IBM Security Randori State of Attack Surface Management 2022, un’organizzazione media ha il 30% in più di asset esposti rispetto a quanto identificato dai programmi di gestione degli asset. Gli utenti finali o i team di reparto potrebbero non comprendere l'importanza di aggiornamenti, patch, configurazioni, autorizzazioni e controlli normativi e di sicurezza critici per queste risorse, esacerbando ulteriormente l'esposizione dell'organizzazione.

Insicurezza dei dati

I dati sensibili possono essere archiviati, consultati o trasmessi tramite dispositivi e app shadow IT non protetti, esponendo così l'azienda al rischio di violazione o fuga di dati. I dati archiviati nelle applicazioni shadow IT non verranno rilevati durante i backup delle risorse IT ufficialmente autorizzate, il che rende difficile il recupero delle informazioni dopo la perdita dei dati. E lo shadow IT può anche contribuire all'incoerenza dei dati: quando i dati sono distribuiti su più risorse shadow IT senza alcuna gestione centralizzata, i dipendenti possono lavorare con informazioni non ufficiali, non valide o obsolete.

Problemi di conformità

Normative come l'Health Insurance Portability and Accountability Act, il Payment Card Industry Data Security Standard e il Regolamento generale sulla protezione dei dati hanno requisiti rigorosi per il trattamento delle informazioni di identificazione personale. Le soluzioni shadow IT sviluppate da dipendenti e dipartimenti senza competenze in materia di conformità potrebbero non soddisfare questi standard di sicurezza dei dati, con conseguenti multe o azioni legali contro l'organizzazione.

Inefficienze aziendali

Le applicazioni shadow IT potrebbero non integrarsi facilmente con l'infrastruttura IT autorizzata, ostacolando i workflow che si basano su informazioni o risorse condivise. È improbabile che il team IT tenga conto delle risorse shadow IT quando introduce nuove risorse autorizzate o fornisce l'infrastruttura IT per un determinato reparto. Di conseguenza, il reparto IT può apportare modifiche alla rete o alle risorse di rete in modi che interrompono la funzionalità delle risorse shadow IT su cui fanno affidamento i team.