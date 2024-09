Le prompt injection rappresentano la vulnerabilità di sicurezza numero uno nella Top 10 di OWASP per le applicazioni LLM.3 Questi attacchi possono trasformare i LLM in armi utilizzabili dagli hacker per diffondere malware e informazioni errate, sottrarre dati sensibili e persino assumere il controllo di sistemi e dispositivi.

Le prompt injection non richiedono molte conoscenze tecniche. Allo stesso modo in cui i LLM possono essere programmati con istruzioni in linguaggio naturale, possono anche essere violati in un normale inglese.

Per citare Chenta Lee (link esterno a ibm.com), Chief Architect of Threat Intelligence for IBM Security, "Con gli LLM, gli aggressori non hanno più bisogno di fare affidamento su Go, JavaScript, Python, ecc. per creare codice dannoso, devono solo capire come comandare e attivare in modo efficace un LLM utilizzando l'inglese."

Vale la pena notare che una prompt injection non è intrinsecamente illegale, ma lo è solo quando viene utilizzata per fini illeciti. Molti utenti e ricercatori legittimi utilizzano tecniche di prompt injection per comprendere meglio le funzionalità LLM e le lacune di sicurezza.

Gli effetti comuni degli attacchi prompt injection sono i seguenti: