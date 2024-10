Le allucinazioni basate su AI possono avere conseguenze significative per le applicazioni del mondo reale. Ad esempio, un modello AI per il settore sanitario potrebbe individuare erroneamente una lesione cutanea benigna come maligna, portando a interventi medici non necessari. I problemi di allucinazione dell'AI possono anche contribuire alla diffusione della disinformazione. Se, ad esempio, i bot di notizie allucinanti rispondono a domande su un'emergenza in via di sviluppo con informazioni che non sono state verificate, possono diffondere rapidamente falsità che minano gli sforzi di mitigazione. Una fonte significativa di allucinazione negli algoritmi di apprendimento automatico è il pregiudizio di input. Se un modello AI viene addestrato su un set di dati composto da dati distorti o non rappresentativi, può avere allucinazioni o caratteristiche che riflettono questi pregiudizi.

Anche i modelli AI possono essere vulnerabili agli attacchi avversari, in cui gli attori malintenzionati manipolano l'output di un modello di AI modificando sottilmente i dati di ingresso. Nelle attività di riconoscimento delle immagini, ad esempio, un attacco avversario potrebbe comportare l'aggiunta di una piccola quantità di rumore appositamente creato a un'immagine, causando una classificazione errata da parte dell'AI. Questo può diventare un problema di sicurezza significativo, soprattutto in aree sensibili come la cybersecurity e le tecnologie dei veicoli autonomi. I ricercatori di AI stanno sviluppando costantemente dei guardrail per proteggere gli strumenti di AI dagli attacchi avversari. Tecniche come l'addestramento avversario - in cui il modello viene addestrato su una miscela di esempi normali e avversari - stanno rafforzando i problemi di sicurezza. Ma nel frattempo, la vigilanza nelle fasi di addestramento e di verifica dei fatti è fondamentale.