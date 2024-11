Per le aziende, e in particolare quelle dei settori regolamentati che gestiscono diversi processi di quality assurance (QA) e sono soggette a molti requisiti di conformità, la scalabilità dell'intelligenza artificiale (AI) rappresenta sia una sfida che un'opportunità.



Con la governance dell'AI, infatti, puoi sbloccare il pieno potenziale della tua AI, che non riguarda solo la mitigazione di rischi e distorsioni o il rilevamento la deriva e l'ottimizzazione per aumentare la precisione. Una buona governance è un fattore abilitante per la scalabilità dell'AI, e per le aziende leader è addirittura fondamentale per sopravvivere.

Scopri come la governance dell'AI può aiutare ad aumentare la fiducia dei suoi dipendenti nell'AI, accelerare l'adozione e l'innovazione e migliorare la fidelizzazione dei clienti.