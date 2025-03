Cos'è la governance dell'AI?

La governance dell'AI è essenziale per gestire i rapidi progressi delle tecnologie AI, in particolare con l'emergere dell'AI generativa. L’AI generativa, che include tecnologie in grado di creare nuovi contenuti e soluzioni, come testo, immagini e codice, ha un vasto potenziale in molti casi d’uso.

Dal miglioramento dei processi creativi nel design e nei media all’automazione delle attività nello sviluppo di software, l’AI generativa sta trasformando il modo in cui operano le industrie. Tuttavia, la sua ampia applicabilità rende necessaria la creazione di una solida governance dell’AI.

È fondamentale che le organizzazioni seguano i principi per una governance responsabile dell’AI per salvaguardare se stesse e i propri clienti. Questi principi, che possono guidarle nello sviluppo e nell'applicazione etica delle tecnologie AI, comprendono:

Empatia: le organizzazioni devono comprendere le implicazioni sociali dell'AI, non solo gli aspetti tecnologici e finanziari. Devono prevedere e gestire l'impatto dell'AI su tutti gli stakeholder.





Controllo dei bias: è essenziale esaminare rigorosamente i dati di addestramento per evitare di incorporare distorsioni del mondo reale negli algoritmi di AI, contribuendo a garantire processi decisionali giusti e imparziali.





Trasparenza: è necessario assicurarsi che gli algoritmi di AI operino, e prendano decisioni, in modo chiaro e aperto e le organizzazioni devono prepararsi a spiegare la logica e il ragionamento alla base dei risultati basati sull'AI.





: è necessario assicurarsi che gli algoritmi di AI operino, e prendano decisioni, in modo chiaro e aperto e le organizzazioni devono prepararsi a spiegare la logica e il ragionamento alla base dei risultati basati sull'AI. Responsabilità: le organizzazioni devono definire standard elevati e aderirvi in modo proattivo per gestire i cambiamenti significativi che l’AI può apportare, assumendosi la responsabilità del loro impatto.

Alla fine del 2023, la Casa Bianca ha emesso un ordine esecutivo per contribuire a garantire la sicurezza dell’AI. Questa strategia d'insieme fornisce un framework per la definizione di nuovi standard per gestire i rischi insiti nelle tecnologie AI. I nuovi standard per la sicurezza dell'AI del governo statunitense esemplificano il modo in cui i governi affrontano questo tema estremamente delicato.

Sicurezza dell'AI: impone agli sviluppatori di potenti sistemi di AI di condividere i risultati dei test di sicurezza e le informazioni critiche con il governo degli Stati Uniti. Richiede lo sviluppo di standard, strumenti e test per contribuire a garantire che i sistemi di AI siano sicuri e affidabili​.





Tutela della privacy: dà priorità allo sviluppo e all'utilizzo di tecniche di tutela della privacy e rafforza la ricerca e le tecnologie a tutela della privacy. Definisce inoltre le linee guida per le agenzie federali per valutare l'efficacia delle tecniche di tutela della privacy.

Equità e diritti civili: impedisce all'AI di esacerbare discriminazioni e pregiudizi in vari settori. Include indicazioni per i locatori e i programmi federali, affronta il problema della discriminazione algoritmica e aiuta a garantire l'equità nel sistema di giustizia penale​.





Protezione dei consumatori, dei pazienti e degli studenti: contribuisce a promuovere l'AI responsabile nell'assistenza sanitaria e nell'istruzione, ad esempio sviluppando farmaci salvavita e sostenendo strumenti formativi basati sull'AI.





: contribuisce a promuovere l'AI responsabile nell'assistenza sanitaria e nell'istruzione, ad esempio sviluppando farmaci salvavita e sostenendo strumenti formativi basati sull'AI. Sostegno ai lavoratori : sviluppa principi per mitigare gli effetti dannosi dell'AI sui luoghi di lavoro, affrontando anche il problema della perdita di posti di lavoro e dell'equità sul posto di lavoro​.

Promozione dell'innovazione e della concorrenza: catalizza la ricerca sull'AI negli Stati Uniti, incoraggia un ecosistema di AI equo e competitivo e facilita l'ingresso negli Stati Uniti di professionisti qualificati nel campo dell'AI.​





Leadership globale nell'AI: amplia la collaborazione internazionale sull'AI e promuove lo sviluppo e l'implementazione di standard vitali di AI con partner internazionali​.





: amplia la collaborazione internazionale sull’AI e promuove lo sviluppo e l’implementazione di standard vitali di AI con partner internazionali​. Utilizzo dell’AI da parte del governo: aiuta a garantire un’implementazione responsabile dell’AI da parte del governo emanando linee guida per l’uso dell’AI da parte delle agenzie, migliorando il reperimento dell'AI e accelerando l’assunzione di professionisti nel campo dell’AI.

Sebbene le normative e le forze di mercato standardizzino molti parametri di governance, le organizzazioni devono ancora determinare come bilanciare al meglio le misure per il proprio business. La misurazione dell’efficacia della governance dell'AI può variare a seconda dell’organizzazione, e ciascuna organizzazione deve decidere a quali aree di interesse dare priorità. Con aree quali la qualità dei dati, la sicurezza dei modelli, l'analisi del rapporto costo-valore, il monitoraggio delle distorsioni, la responsabilità individuale, l'auditing continuo e l'adattabilità a seconda del settore dell'organizzazione, la decisione non può essere unica per tutti.