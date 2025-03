Cos'è l'EU AI Act?

I fornitori sono persone o organizzazioni che sviluppano un sistema AI o un modello AI per scopi generali (GPAI), o lo fanno sviluppare per loro conto, per poi immetterlo sul mercato o metterlo in servizio con il loro nome o brand.

La legge definisce in senso ampio un sistema AI come un sistema che può, con un certo grado di autonomia, elaborare input per dedurre come generare output (ad esempio, previsioni, raccomandazioni, decisioni, contenuti) che possono influenzare ambienti fisici o virtuali. Definisce i GPAI come modelli AI che mostrano una notevole generalità, sono in grado di svolgere competentemente un'ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in vari sistemi o applicazioni AI a valle. Ad esempio, un foundation model è un GPAI, mentre uno strumento di chatbot o AI generativa basato su quel modello sarebbe un sistema AI.